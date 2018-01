Panuchos se vuelven un lujo; se venden más caros en Mérida

Panuchos se vuelven un lujo

Considerado como uno de los platillos más emblemáticos de Yucatán, los panuchos también han visto un pequeño incremento en sus precios, esto porque los productos con los que se elaboran de igual forma han sufrido un aumento por el gas LP. Actualmente uno te puede llegar a costar entre 10, 15 y hasta 20 pesos, dependiendo de dónde se consuma.

Claro ejemplo del incremento de precios en sus ingredientes son las tortillas con las que se preparan y que se pueden encontrar en el mercado; las venteras de este producto también han visto afectados sus bolsillos.

Doña María Peña, vendedora de tortillas proveniente de Kanasín, explicó que ella hasta antes de enero comercializaba la bolsa de 30 piezas en 28 pesos, ahora esa misma cantidad las da a 30 pesos. Esto porque la demanda ya bajó en comparación de diciembre, y dijo que la baja de las ventas se debe a la ‘cuesta de enero’.

Menos producto

La señora Isabel Chan refirió que la venta ha bajado desde enero. ‘En diciembre llegué a vender hasta 70 paquetes al día, pero ahora contrabajo puedo vender si acaso 10 piezas’, dijo. Ella comercializa paquetes de 30 piezas por 20 pesos, y el de 40 por 30 pesos.

Por su parte Doña Candy, también vendedora del producto, expuso que dada la situación ella no ha aumentado sus precios, pero sí ha disminuido la cantidad de piezas. ‘La bolsa de 20 pesos trae 25 piezas, antes traía 30. A mí solo me dicen a cuanto venderlo, no sé porque ahora lo dan así’, puntualizó la comerciante durante una entrevista en el mercado.