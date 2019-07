Panista de Yucatán será consejera VITALICIA

La ex senadora, ex legisladora local y ex funcionaria federal en el gobierno de Felipe Calderón, la yucateca María Beatriz Zavala Peniche, tiene asegurado cargo dentro de la estructura de su partido, el Acción Nacional (PAN) al haber sido designada como “consejera vitalicia nacional”; El Consejo Nacional del PAN es el máximo órgano de deliberación y se integra con 270 militantes.

Durante la sesión ordinaria del Consejo Estatal del PAN Yucatán para dar a conocer el proceso de renovación de los comités municipales, se dijo que también se elegirán a dos integrantes del Consejo Nacional panista, una de estas posiciones será ocupada por el actual dirigente del PAN Yucatán Asís Cano Cetina.

Beatriz Zavala ha ocupado varios cargos públicos y de representación.

Mientras que en la segunda, María Beatriz Zavala Peniche, panista yucateca que se ha distinguido por participar en casi todas las administraciones estatales y municipales que han sido encabezadas por militantes del albiceleste, ya fue designada como consejera nacional vitalicia.

Por otra parte, el proceso para la renovación de las dirigencias panistas en los municipios se realizará durante el segundo semestre de este año.

Los cambios se inscriben en el Plan de Desarrollo Institucional del PAN Yucatán, que buscan contar con una estructura fuerte, militancia comprometida, capacitada y activa, así como gobiernos aprobados por la ciudadanía.

“Hoy existe una sociedad más pendiente y exigente con los partidos políticos, por lo que Acción Nacional tiene que estar a la altura de ellos”, expuso.

Cano Cetina, presentó el calendario de fechas para los procesos internos en Yucatán y llamó a los miembros del Consejo Estatal a abonar al fortalecimiento del partido.