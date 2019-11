Pandilleros siembran terror al sur de Mérida al grado que los camiones no dan servicio

Vecinos de la colonia San José Tecoh II, se quejaron de que los camiones no están ingresando a este barrio, debido a que los vándalos están apedreando las unidades que ingresan a esta zona del sur de Mérida.

El motivo de las violentas acciones de los pandilleros se da porque una mamá de uno de los integrantes de una de las bandas del rumbo se cayó de un autobús y en venganza le cayeron a pedradas al chofer con todo y unidad.

La falta de profesionalismo provocó la violencia en el sur de Mérida.

Por esta situación, ahora no hay servicio de transporte en la zona, ya que no hay camionero que no se arriesgue a entrar a esta colonia, porque corre el riesgo de ser apedreado por los vándalos, algo que ha generado molestias.

Por esta situación, los afectados comentaron que ahora se les dificulta trasladarse de un lugar a otro, debido a que no hay camiones, por lo que han optado caminar a pie o caminar para agarrar otras rutas cercanas.

La gente se ha quejado de que los camiones no entran al barrio.

Choferes de Mérida se ganaron ese castigo

No obstante, los quejosos señalaron que los choferes de las unidades se ganaron “ese castigo” por parte de los pandilleros, ya que siempre andan yendo a exceso de velocidad y no dan tiempo de que se bajen las personas.

Asimismo, reportaron que los camioneros no detenían la unidad y los obligaban a bajarse rápido; algunos otros usuarios han sido aplastados por las puertas de los camiones, así como otras quejas sobre el transporte público.