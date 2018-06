Pancho Cachondo hace campaña en el VII distrito electoral

Para “Pancho Cachondo” su nombre de pila Francisco Solís Peón, no vende, pero su sobrenombre y todo lo que significa si, y aunque para él muchos de los asuntos de la agenda nacional y estatal son temas graves, como la falta de protección al ejido, el medio ambiente y un sistema integral de salud, admite que existe una delgada línea muy fácil de sobrepasar entre la seriedad y el chacoteo.

Sentado en el área de redacción 360 de la Verdad, asegura que “no tenemos una clase política mejor, porque no hay una sociedad mejor” y vas más allá al afirmar que la mayoría de los ciudadanos no votan por razonamientos sino por sentimentalismos.

“Lo que me ha hecho diferente como político es que digo la verdad” y así como yo, no todos los políticos del PRI son corruptos, ni todos los del PAN, son mochos, afortunadamente sus traumas se les están quitando, especialmente en las nuevas generaciones, pero tampoco abundan; tampoco creo que todos los que sean de izquierda son totalmente socialdemócratas pero lo que sí sé es que Andrés Manuel es un idiota” afirma,

Lo cree así porque para empezar endeudó a la Ciudad de México, claro que la gente está con él como lo presumió ayer 4 a 1, por supuesto que la gente está con él por los programas asistenciales que promete; dejó de generar empleos para repartir dinero, eso como pagar una tarjeta de crédito con otra, hasta que se acabe el crédito, afirma. Es inviable esa cantidad de becas -por ejemplo-, que promete que va a entregar, es muy simple lo decía Meade, no dan las cuentas; qué va a pasar cuando esta gente se dé cuenta, al año que Andrés Manuel López Obrador, no les pudo cumplir, eso me preocupa y mucho, asegura.

Con su muy peculiar estilo dice que hace campaña por el VII Distrito, del cual es abanderado por el PRD, en los parques, plazas y cruceros, porque se ha dado cuenta que en la mayoría de las casas, la pareja sale a trabajar y eso hace que todo el día no haya personas adultas en la vivienda.

Lo he dicho ya “no voy a ganar el distrito”, ese distrito VII está diseñado para que la oposición no lo gane, pero el chiste aquí es participar, que la historia no diga que todos los mexicanos estamos de acuerdo con un hijo de &%$”#.

