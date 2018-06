Paloma, la bailarina que alegra mercado del centro de Mérida

Mercado del centro de Mérida

En los últimos meses el mercado Lucas de Gálvez en Mérida no ha sido el mismo. Ahora, gran parte de la mañana y por las tardes, el pasillo principal que se encuentra repleto de comerciantes y compradores, se convierte en el escenario de la bailarina urbana Paloma Santos Chan.

Con el cabello recogido, grandes aretes, maquillada y vestida de una manera sensual es como la chica deleita y divierte a los que pasan por el lugar a comprar objetos o comida.

Rubí Santos, como puede ser buscada en las redes sociales, en entrevista con La Verdad, comentó que su pasión por el baile comenzó a los 10 años, pero fue hace tres meses cuando decidió demostrarle al mundo ese gran don.

Fueron sus amigas quienes la impulsaron, pues ella demostró sus dotes de baile en un grupo musical de tecladistas. “Anteriormente yo tenía mi negocio, pero de ahí unas amigas me invitaron a participar en un grupo de tecladistas y ahí realicé mi primer baile. De allá la gente se acercó porque le gustó y me dijeron que regresara. Mis conocidas me comentaron: ‘por qué no te dedicas a bailar si lo haces bonito y tienes buen cuerpo’. Así fue como decidí a dedicarme a esto de tiempo completo”, mencionó.

Paloma, la bailarina

La gente siempre se toma unos minutos para disfrutar del show de la danzarina, quien a ritmo de música guapachosa, mueve con sabor sus hombros y sonríe. Además, siempre la graban y suben el contenido en el Facebook, el cual se vuelve viral entre los usuarios locales.

“Todo mundo ya me reconoce. Hace tres meses que empecé y quiero agradecerle al público que le ha gustado mi actuación”, mencionó Paloma que momentos antes de la entrevista se encontraba moviendo al ritmo de una canción de la agrupación Los Siete Latinos.

Bailarina del mercado de Mérida

Hace aproximadamente quince días la ahora famosa fue noticia, pues resulta que al momento de estar haciendo fuertes malabares, su tacón se rompió y se cayó. “Tuve un accidente que no pasó a más y no fue nada grave. Como se dice, una artista buena, a pesar del golpe, continúa con el show, es por eso que no abandoné a la gente que me estaba viendo. Tuve que ir a cambiarme de zapatos y regresar”, mencionó en Santos Chan.