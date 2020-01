Paloma del Cerro, llega desde Argentina hasta la ciudad de Mérida

Paloma del Cerro (antes conocida como Paloma Kippes), que se presentaré en la capital de Yucatán como parte del Mérida Fest, se respalda de Grod Morel, Ezequiel Luka, Migma y Lucas Penayo, para interpretar música de raíces fusionada con respeto y cariño por músicos de este siglo. Su sonido es el resultado de una vertiente innovadora, inclusiva y audaz del nuevo folklore argentino, donde se combinan ritmos ancestrales con sonidos emergentes de esta época.

Paloma Kippes, Grod Morel, Ezequiel Luka, Migma y Lucas Penayo, entre otros, dan vida a Paloma del Cerro.

Paloma del Cerro es sinónimo de música, sin embargo esta analogía no se construyó de la noche a la mañana. Como todo, fue un proceso gradual, lleno de matices, experiencias y elecciones que fueron trazando su destino a lo largo del camino que la llevó a que hoy la música sea el centro de su vida.

Las canciones de Paloma del Cerro, combinan lo ancestral y el folclore con sonidos digitales del futuro.

Paloma Kippes comenta que el trayecto de encontrarse a sí misma en el canto, no fue un pase mágico. La música siempre se manifestó en su vida de distintas maneras, sea jugando a cantar en un zaguán en lugar de jugar a las muñecas, emprendiendo proyectos musicales de los más variados junto a sus amigos, etcétera. Pero en un principio Paloma no se dedicó de lleno a esto, no estudió música ni fue a un conservatorio, sino que su despertar musical es más bien de carácter esencial.

Paloma del Cerro comparte coplas folclóricas aggiornadas con sonidos digitales e iluminadas con el conocimiento ancestral y místico de los primeros a habitantes de la tierra.

La música simplemente siempre estuvo y está dentro suyo, lo que paso con Paloma es que asumió esto y se encontró a sí misma encontrándose con la música. “La música es un medio de transformación muy fuerte, al cantar se rompe una estructura y se conecta con el corazón” Afirma la artista, que al día de hoy además de tomar clases de canto, las dicta y lleva adelante su propio taller.

La filosofía de Paloma del Cerro afirma que la música es sagrada, las plantas son sagradas, en realidad todo es sagrado, el vínculo es sagrado y todo es aprendizaje.

Su disco "Gozar hasta que me ausente" fue nominado a los Premios Gardel 2012 como Mejor Álbum Nuevo Artista de Folklore. Esta primera placa de estudio fue lanzado en noviembre del 2011, siendo un álbum experimental donde aflora el concepto de su música, que justamente se basa en la no conceptualización, en la versatilidad de desencasillarse y volver a desencasillarse en cada canción sin perder la esencia jamás. En 2015 editó su segundo disco titulado "Para Bien". Culto al baile, la alegría y la reflexión!

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

Paloma Kippes ha participado en el proyecto “Canciones de Cuna”, producido por Nicolás Pauls, donde se invita a los chicos a escribir letras y a los músicos a componer canciones con dichas letras. De allá surgió “Mi amor te protegerá”, el bello tema de su tercer disco AMA, fue creado en conjunto con la Casa de la cultura de la calle, una asociación civil sin fines de lucro, fundada por Gastón Pauls, la cual busca la reinserción social de niños y adolescentes, en situación de vulnerabilidad de derechos, a través de arte.

Ricardo D. Pat