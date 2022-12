Paleto lleva música a Jardín de Niños en Huhí

Este miércoles el reconocido kanasinense Juan Carlos Tapia “Paleto”, se convirtió en una de las figuras publicas en participar en el proyecto estudiantil, “Cambios y logros para ser autónomos”, donde visitó a niños de prescolar.

A través del proyecto, “Paleto” se abrió a los pequeños quienes desde temprana edad mostraron una admiración hacia el intérprete de “el cangrejito” y “el último trago”, por lo que Juan Carlos aprovechó la atención para alentarlos a disfrutar su niñes y dar todo por sus sueños.

Platicó con los niños

La visita de cantante traspaso las paredes del plantel, debido a los dibujos de los infantes y un letrero de bienvenido en el Jardín de Niños “Emiliano Zapata” ubicado en el municipio de Huhí lo delató, pero eso no impidió que la “Voz de la Cumbia”, tuviera una charla con el alumnado, como parte del proyecto estudiantil.

Durante la plática, “Paleto” les contó cómo ha sido esta gran aventura, que lo llevó de vender paletas a cantar en escenarios de nivel nacional e internacional, “El todopoderoso ha sido bueno, pero nunca dejé de luchar por mis sueños, la música me apasiona y nunca la dejé, a pesar de que había personas que me dijeron que dejara de cantar, por eso, hoy les digo, no dejen que nadie les diga que no, ustedes luchen, sueñen y cuando sean mayores lo van a hacer realidad”, finalizó.

“Paleto es ídolo de los padres de familia, pero para nuestros alumnos es una inspiración y el objetivo de la charla, es para que a los niños y niñas no se les corte las alas de soñar, y que con ejemplos como los de Juan Carlos, se den cuenta que todo se puede lograr con mucho amor y perseverancia”, expresó la Dir. Lucia Balam.

Juan Carlos Tapia “Paleto”, interpretó la canción que habla sobre su vida, denominada “Mi canto”, de Juan José Hernández, se tomó fotos con los pequeños y se despidió de las mamás y papás de la misma manera.

Durante esta nueva experiencia “Paleto” agradeció se le haya tomado en cuenta para este tipo de actividades, siendo un honor ser inspiración y ejemplo para los más pequeños.

