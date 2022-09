Paleto, el soñador yucateco que triunfa en la cumbia

Juan Carlos Tapia “Paleto” actualmente es la voz de la cumbia y a través de este género busca poner en alto el nombre de Yucatán. Sin embargo, el triunfo de este músico y cantante oriundo de Kanasín no fue de la noche a la mañana, pues han pasado décadas de arduo trabajo, superación y sobre todo perseverancia.

En entrevista con La Verdad Noticias, “Paleto” platicó sobre su vida, los inicios en su carrera musical y los sueños que invadían su mente desde que apenas tenía 13 años.

Oriundo de la ciudad de Kanasín, cabecera municipal del municipio homónimo de Yucatán, Juan Carlos creció en una familia cuyo padre era empresario. ¿El negocio?, la venta de paletas heladas y los llamados bolis de frutas.

Aunque con gusto salía a vender los productos que elaboraba su padre, en el fondo sabía que algo le hacía falta y eso era la música. No obstante, sabía que lanzarse para cumplir ese sueño traería consigo la desaprobación de su familia.

Su primer acercamiento a la música fue a los nueve años cuando vivió en Sotuta. Ahí le regalaron un güiro y se la pasaba jugando a ser parte de un grupo musical, pero lo que él realmente quería era una batería.

Ese gusto por las melodías se acrecentó, hasta que aquel vendedor de paletas de Kanasín tuvo una discusión con su padre porque no quería seguir en el negocio por ir a perseguir su sueño. Eso provocó que lo sacaran de casa y a los 13 años se refugió entre las filas de la agrupación Blanco y Negro, donde comenzó como cuidador del cuarto de ensayo, en donde también aprovechaba para pasar la noche.

“Allá comienza la historia de Paleto, ya con una mesa servida, todos los instrumentos, ¿qué iba a hacer? empezar a curiosear, yo tenía todo el tiempo del mundo, mientras que ellos terminando el ensayo se iban, era como una barra libre, estaba el piano, todo”, recordó el cantante yucateco.

Esa se volvió la práctica de todos los días, cantando en solitario canciones del grupo Bronco y otras que grababa en los casetes que encargaba en “El Chetumalito”, por lo que cuando se dio cuenta, estaba más envuelto en el ámbito de cantante, que en el de baterista.

Resultado de dicha práctica fue que Paleto se atrevió a comenzar a tocar frente al público, sobre una tarima aledaña al escenario principal de la agrupación, cantando covers de la música que le gustaba.

Todo lo anterior lo hizo con todo y las críticas de los integrantes de Blanco y Negro, quienes menospreciaban su esfuerzo por incursionar en la música.

“Si yo te contara de toda la gente que me juró y me perjuró que yo era una basura, que no iba a ser nadie, que no iba a poder, las canciones que yo escribía y les enseñaba, hubo gente que hasta me rompió las hojas y me decía que no servían, tontería y media, yo secaba mis lágrimas, agarraba mis hojitas y me iba a seguir escribiendo”.

Siete Latinos

Paleto en concierto

El autor de “Repícame el Timbal” y muchos más éxitos salió de Blanco y Negro pasando a Casa Blanca, que al poco tiempo se convirtió en Con Clase, en donde estuvo dos años. Ahí lo escuchó el dueño de Los Pica Pica y lo invitó a sumarse a sus filas, donde tuvo la dicha de trabajar ocho meses, antes de ser convocado por Los Siete Latinos en Veracruz.

En esta agrupación donde le prometieron ser músico, comenzó como mozo, cadenero y “saca borrachos”, pero en secreto ensayaba el repertorio completo de la agrupación, pues él estaba seguro de que su momento llegaría para demostrar lo que sabía hacer y para lo que viajó hasta otro estado.

Fue hasta que Los Siete Latinos se iban a presentar en Tabasco y después en Yucatán, cuando obtuvo esa oportunidad. El vocalista “estrella” de la agrupación no llegó al lugar de la presentación y Paleto se ofreció a salvar el concierto. La presentación fue un éxito y a partir de esa noche, se convirtió en el vocalista y encabezó un total de 26 bailes masivos.

De regreso a Veracruz, Paleto recibió la invitación de integrarse a Junior Klan, por lo que comenzó a ensayar el repertorio musical de otra agrupación, en lo que se abría la vacante que estaba esperando.

“Así como lo hice con Siete Latinos lo hice con Junior, ensayo, ensayo y ensayo hasta aprender todo el repertorio, literalmente, baladas, boleros, cumbias, yo aprendí todo, a pesar de que cuando entré no cantaba para el grupo”, relató.

Nuevamente volvió a esperar su momento, no quiso acaparar ni desplazar a nadie, solo perseveró hasta que el micrófono estuviera disponible para él y así fue, ya que en un viaje hacia Yucatán, para ofrecer un magno concierto en Umán en el 2000, quien fuera en ese momento el vocalista del grupo decidió abandonar sus filas y bajarse del autobús a medio camino.

La desesperación le ganaba a los integrantes y a los productores del evento, que ya había vendido más de 6 mil boletos en preventa, haciendo imposible que se cancele. “Yo le digo a José Juan Hernández, amigo, yo voy a sacar el concierto. No lo dudó, al contrario, me alentó a salvar la presentación”, que terminó hasta las 5:40 de la mañana.

A partir de ese momento Juan Carlos Tapia “Paleto”, el yucateco que salió de un cuarto de ensayo en Kanasín, se volvió el vocalista de Junior Klan, una de las agrupaciones más grandes de México en el género tropical.

Salida de Junior Klan

Paleto en La Verdad Noticias

Fueron 21 años de muchas presentaciones, canciones, bailes, éxitos y viajes por todo el país, pero Paleto el momento más memorable que recuerda dentro de Junior Klan ocurrió en 2021, cuando en medio de la pandemia de Covid-19, decide abandonar el grupo para emprender su proyecto musical.

“El momento más importante de mi vida fue la decisión que tomé, decido renunciar no por problemas, yo tenía un sueño que cumplir, si me quedaba otros 10 años me iba a quitar pasados los 50 años, ¿ya para qué?”, cuestionó.

Así fue como Paleto, apodado “La voz de la cumbia”, comenzó con su proyecto como solista. La presentación de su nueva agrupación fue en Mérida y comenzó con fuerza, ya que apenas unos meses después de comenzar, organizó su primera gira que además de México, incluyó conciertos en Guatemala.

Paleto reveló que su agenda está repleta de conciertos desde hoy hasta diciembre. No obstante, los deseos siguen en grande, ya que con el pasaporte y la visa de todos los integrantes de su agrupación, buscará comenzar a presentar su talento en ciudades de los Estados Unidos, para el disfrute de los paisanos mexicanos.

En las próximas fechas, sus presentaciones incluyen conciertos en Sitilpech (13 de septiembre), Chablekal (16 de septiembre), Cuzamá (17 de septiembre) y Tixmehuac (18 de septiembre).

Finalmente, el cantante yucateco hizo un llamado a todos los jóvenes que tienen el sueño de triunfar en la música, en el que les pide ponerse metas grandes, en cuyo camino consideren las barreras, los obstáculos y los malos comentarios que tendrán que sortear, antes de poder conseguir lo que realmente desean.

“Mis pensamientos nunca fueron pequeños, yo siempre he sido un soñador y sigo siendo un soñador”, subrayó Paleto.

