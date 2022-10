Pájaro en un avión provoca caos en Aeropuerto de Mérida y afecta vuelo

Un pájaro en el avión, no es un dicho o algo así, es algo que ocurrió en el Aeropuerto de Mérida y provocó el atraso de un vuelos.

Los hechos ocurrieron la mañana de este sábado 1 de octubre, cuando un ave se metió al baño de un avión VivaAerobus que acababa de aterrizar procedente de Monterrey.

De acuerdo con lo que se pudo averiguar, el avión con matrícula XA-VBI de la mencionada aerolínea aterrizó en la pista 10-28 del aeropuerto de la ciudad de Mérida, alrededor de las 7:58 horas y se detuvo en la cabecera de la pista para desalojar un ave que al parecer se encontraba en el baño y que nadie se dio cuenta cuando salieron de Monterrey a Mérida.

Pájaro en un avión afecta vuelo

Las maniobras para retirar el ave del avión provocaron el atraso de un vuelo.

Ante las maniobras para retirar el ave del avión se dio aviso a otro avión para que no aterrice en tierra.

La nave era de la misma aerolínea, quien se aproximaba y se perfilaba para aterrizar a las 8:02 horas, por lo que la tripulación recibió la orden de abortar la maniobra y elevarse de nuevo en lo que se despejaba la pista.

Este último avión procedente de la Ciudad de México, tuvo que abortar su aterrizaje, elevarse de nueva cuenta y dar una vuelta en la que recibió luz verde para aterrizar.

Los tripulantes del vuelo se alertaron cuando no se les permitió aterrizar.

Cabe destacar que esta maniobra tomó por sorpresa a los pasajeros que llegaban de la Ciudad de México, quienes no se explicaron porque repentinamente no pudieron aterrizar, incluso algunos indicaron que no fue una sino varias vueltas que dio el avión antes de aterrizar a las 8:15 horas.

Del pájaro encontrado en el avión, no se sabe si era una especie que estaba en cautiverio o un ave que entró por accidente a la nave.

