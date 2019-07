Pago de FAVORES POLÍTICOS provocan aumento de mototaxis en Yucatán

De acuerdo con Emilio Méndez Uicab, líder de la Coalición de Transporte del Estado de Yucatán, el aumento en el número de mototaxis es consecuencia del pago de favores políticos de alcaldes y legisladores, quienes al ganar autorizan placas o licencias a las agrupaciones que los apoyaron durante los actos de proselitismo.

En Kanasín y Umán se estima que existen 8 mil mototaxis.

“Los mototaxistas son un botín político. De ahí el crecimiento desmedido en el número de unidades”, comentó el líder transportista, quien además explicó que la demanda no es factor para el incremento del servicio, aunque aclaró que el fenómeno es contraproducente.

En ese sentido, dijo que el el alcalde electo tiene que reducir o quitar las autorizaciones a los mototaxistas de agrupaciones que apoyaron al otro contendiente, tal y como ha pasado en las últimas semanas en el municipio de Kanasín, donde un grupo de transportistas a señalado al munícipe de ese lugar de querer retirarles la concesión.

En Mérida, los mototaxis son tolerados, pese a que no están debidamente regulados.

Asimismo, Méndez Uicab aseguró que es enorme el número de los vehículos que circulan en los municipios, ya que tan sólo en Umán hay cerca de ocho mil mototaxistas, y comentó que una cifra similar debe de existir en Kanasín.

Ilegales y peligrosos

Respecto a Mérida, comentó que hasta la fecha no se ha hecho un censo en torno a este servicio, el cual no es reconocido de manera oficial, pero que sí se les permite laborar pese a no tener alguna concesión.

Porque la Dirección de Transporte del Estado de Yucatan permite a Mototaxis circular con Placas de Campeche pic.twitter.com/CkVrTy3w1H — Armando Irigoyen (@armandoiri) 2 de marzo de 2013

Reconoció que es el servicio de transporte público de pasajeros de mayor riesgo de sufrir accidentes de tránsito, debido a que las unidades son endebles, ya que se puede volcar al pasar por un bache, un tope, paso peatonal, con una piedra, al momento de dar la vuelta e incluso hasta por la ráfaga de aire que genera un auto al pasar cerca.