Padres imponen a director en primaria de Mérida; batean a la Segey

Estudiantes de la escuela primaria “Salvador Alvarado”, ubicada en la comisaría de Mérida, Tixcacal, han regresado a tomar clases con normalidad, luego de que los padres de familia designaran al director, vacante que estaba desde el viernes.

Aquel día las puertas de la institución fueron cerradas por ellos mismos porque se enteraron que la maestra Laura ya no iba a volver; ante esta situación, pusieron cartelones y exigieron a la Secretaría de Educación de Yucatán (Segey) que le asignen a una persona de tiempo completo y que sea de esta institución.

Laura Canul, vocera de los tutores de los pequeños, mencionó para Grupo Editorial La Verdad que hasta el momento nadie sabe la razón por la que la cabecilla fue destituida de su puesto, sin embargo, indicó que el “problema” fue resuelto, pues eligieron al que será el responsable del colegio.

Votaciones y nueva directora

Fue ayer a temprana hora cuando los padres de familia se reunieron en la escuela ubicada en la comisaría de Mérida para realizar votaciones y seleccionar al indicado; de acuerdo con la entrevistada, fue la maestra Claudia, pues antes querían poner a una persona de otro sitio que no conocían y que sólo estaría medio tiempo, por lo que ellos decidieron que la mejor opción era esta docente, quien estaría de tiempo completo.

Ante esto último, señaló que los poco más de cien niños que estudian ahí se verían afectados, pues se quedarían sin muchas horas de aprendizaje. Además, de los ocho grupos que cuentan, el quinto y sexto grado son parte del programa multigrado, es decir, están unidos, aunque esto no ha sido problema para ellos.

Para finalizar, Laura Canul señaló que hay niños que en esta ocasión no pudieron tener un lugar en la escuela, pues los espacios son reducidos y no hay muchos salones; cada grupo tiene un cupo de entre 15 y 20 alumnos y los maestros no se dan abasto debido al exceso de población estudiantil.

_Efrén Martín