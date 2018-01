Padres desobligados y madres abusivas dejan a niños indefensos en Yucatán

Sin datos oficiales, pero sí en estimaciones, miles de niños quedan indefensos y a veces con traumas difíciles de superar cuando son testigos de un pleito irreversible entre los dos seres queridos que deberían de cuidarlos durante gran parte de sus vidas; esta es la historia más común que se comenta en los pasillos de los Juzgados Civiles y Familiares.

Tras el divorcio de sus padres, los menores van de un lugar a otro, pero el problema no termina allá, pues en muchos de los casos el padre de familia se las ingenia para no depositar la manutención de sus hijos, lo que provoca otro pleito familiar, que a veces deriva en la prohibición del tutor en ver a sus progenitores.

Otro de los casos que recorren estos pasillos, son los de mujeres que guardan a sus hijos para que los padres no los vean, pero eso sí, deban cumplir con el depósito de la manutención, o bien, se han dado casos de padres de familia que fueron demandados por sus exparejas por lesiones provocadas por ellas mismas.

Sin embargo, el común denominador es la irresponsabilidad de los padres con pagar la manutención, expone Ruby, una señora que fue entrevistada en los Juzgados Familiares, quien señaló que hace 12 años tuvo un hijo con Ángel Pech, pero desde hace ocho años que no ha cumplido con el pago mencionado.

Relata que su expareja registró legalmente a su hijo, pero por diferentes motivos se tuvieron que separar y al entrar en conflicto, un juzgado lo sentenció a pagar 600 pesos mensuales para los gastos del menor, pero el señor, según Ruby, se las ha ingeniado para cambiarse de trabajo constantemente y no depositar el pago estipulado.

Denunció que esta situación ya tiene bastante tiempo, y todo empezó cuando su hijo tenía cuatro años de edad. ‘El cinismo de este hombre va más allá de lo imaginable, pues durante el juicio, él alegó que le compraba a su hijo zapatos y uniformes, cosas de la escuela, entre otras cosas, pero no es verdad, entre mi hermana y mi cuñado lo hemos sacado adelante’, dijo.

Sin embargo, hay otro tipo de casos, como es el caso de Juan José Pisté, quien dijo que se separó de su mujer y lo demandó por la manutención de sus hijos. Ante esta situación, se asesoró con una licenciada quien le informó que el pago se determinaría con su sueldo, y así estuvo depositando su pago durante cuatro años.

Pasó el tiempo y sin saberlo le abrieron un expediente, el cual nunca le llegó al juez, lo cual fue aprovechado por su exmujer quien lo volvió a demandar, por lo que la autoridad correspondiente le entregó un documento en donde le señalaron que estaba sentenciado por no haber cumplido con su obligación.

Comenta que nunca le dijeron que tenía un expediente y que tenía que tener un acuerdo con la demandante, por lo que fue sentenciado con dos mil pesos mensuales fijos, pero debido a su trabajo (fotógrafo) se le complica un poco el pago, pues sus ingresos varían y dependen de lo que realice.

Así mismo, agregó que su caso se ha complicado, pues resulta que los hijos que tiene registrado con su esposa no son suyos, y su expareja no le permite hacerse una prueba de ADN para poder sacarse de dudas, ya que sin la prueba deberá cumplir con su obligación sean o no sus progenitores.