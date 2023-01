Padres de familia exigen justicia tras ataque a estudiantes en Mérida

Tras diversos casos de agresión que han sufrido alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 29, padres de familia se manifestaron esta mañana a las puertas de este centro educativo para exigir a los directivos prestar más atención ante estos casos, donde incluso están involucrados alumnos “problemáticos”.

La mañana de este lunes, tutores, padres de familia y responsable de estudiantes que acuden a esta escuela, acudieron a este sitió con la intención de externar su inconformidad, después de que hace unos días un alumno fue nuevamente agredido por otro alumno y sus familiares mayores de edad.

La agresión

Según lo relatado por los mismos padres de familia, fue frente a esta secundaria ubicada en la calle 48 entre 141 y 145 de la colonia San José Tecoh, donde cuatro adolescentes estudiantes de este plantel fueron agredidos por al menos nueve personas entre ellas un estudiante del mismo colegio.

Lo que se sabe, es que un estudiante de esta institución que cuenta con 16 años de edad y que aparentemente es un alumno “problemático” acosaba a una alumna de este lugar y fue a la hora de la salida, cuando presuntamente intentó tocarla y la adolescente fue defendida por su hermano y otros de sus compañeros, quien también estudian en la misma secundaria.

Esta acción ocasionó la furia del presunto acosador, quien solicitó la intervención de sus amigos (personas externas del plantel) y que juntos agredieron físicamente a los otros muchachos, para finalmente huir.

La molestia hacia la institución se derivó que ocurriera frente a la escuela y no fuera auxiliado por ningún maestro, incluso estas personas no fueron detenidas en su momento porque no hay presencia de alguna patrulla.

Esta situación no ha sido el único caso que se ha presentado en la Escuela Secundaria Técnica 29, ya que varias madres de familia mencionaron que durante este ciclo escolar se han presentado varias agresiones entre alumnos o contra alumnos, pero los directivos de la escuela no hacen nada.

“Esta situación no ha sido la primera vez, incluso un estudiante amenazó a otro con una navaja y si no hubiéramos intervenido, no se le hubiera quitado”, señaló Estrella Santos.

Asimismo, Isabel Dorantes explicó que los directivos no ponen mano dura e incluso se necesita una revisión de mochilas, ya que algunos estudiantes han ingresado objetos peligrosos.

Del hecho, se sabe que existe una denuncia contra los agresores del alumno, aunque las autoridades del plantel educativo se negaron a dar una versión, los padres de familia podrían organizarse para una posible huelga en días posteriores.

