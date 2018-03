Padres de familia denuncian a director de primaria de Mérida

Viola los derechos de los padres que no se someten y pretende infundirles miedo

‘Al escuchar esto le manifesté al Profesor Mendoza Buenfil, que esa elección no es legal porque no respetó el Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia y que el profesor Ismael Aguilar Puc, director de escuela primaria y demás autoridades de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Yucatán (Segey) deben corregirlo porque se deben respetar las Leyes.

‘En actitud y tono grosero, el maestro dijo que pide el IFE porque él es la autoridad y que nos retiráramos, sin dar respuesta al asunto que se trató con él’.

‘El nuevo director con su soberbia y abuso de poder viola los derechos de los padres que no se someten y pretende infundirles miedo ‘, destacó.

Padres de familia de laubicada en la calle 63 x 68 y 70, en la colonia centro, denunciaron al, por pedir con insistencia que le entreguen fotocopias de sus credenciales del IFE, ya que de negarse, podrían quedar fuera de la Mesa Directiva. Ayer a las 10:25 horas aproximadamente, la Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán, Paula Lira Moguel, acompañó a la señora Jenny Santana, vocal de la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, para a hablar con el director, Pedro Pablo Mendoza Buenfil, porque ley al negarse a dárselo la amenazó con sacarla de la de la Mesa Directiva. La señora le dijo al director que no fue correcto que el día de la elección de mesa directiva se haya elegido para el cargo dea una madre que no estaba presente.Agregó que sobre su petición de la copia de lases un documento que en base a ladeben respetar las instituciones de gobierno, por lo que lo exhortó a respetar las leyes, ya que como servidor público tiene la obligación de informar a los padres sobre sus derechos y de sus hijos.La Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán, Paula Lira Moguel, recordó que el 8 de junio de 2017, la Segey pretendió cerrar la escuela, pero los padres de familia ejerciendo el derecho de sus hijos y de ellos, lograron que se firmara un Acta, con las autoridades escolares, el Profesor Ismael Aguilar Puc y padres de familia comprometiéndose laa no cerrar la escuela y a inscribir a niños(as), siendo que no han cumplido con los acuerdos y han, y otras irregularidades para presionar a los padres a