Padres de familia cierran escuela en Mérida porque una maestra hace bullying a niño

Algunos padres de familia de la escuela primaria “Benito Juárez”, que está ubicada enfrente del Hospital Juárez de Mérida, la cerraron luego de que saliera a luz un supuesto caso de bullying ejercido por una maestra.

El cierre de la escuela provocó el enojo de los padres de familia, ya que algunos deseaban que la escuela abriera, mientras que los tutores de las víctimas insistieron en el cierre por los malos tratos por parte de la docente.

En un vídeo, el niño confesó que la maestra le hace bullying en la escuela.

“No queremos a este tipo de maestras en nuestra escuela, destituyanla de la escuela”, fue algunos de los mensajes de los padres de familia, quienes esperaban a que la maestra de la cara, pero al parecer no llegó.

De acuerdo con la madre del niño afectado, la maestra lo maltrata física y moralmente. “Lo trata como una basura, al grado de darle una silla sin paleta y eso nadie lo ve”, comentó la madre de la víctima.

La maestra señalada es una docente que anteriormente laboraba en la Escuela Hidalgo, primaria que fue cerrada a finales del ciclo escolar pasado y que se encontraba sobre la calle 60 del rumbo del barrio de Santa Ana.

La misma madre de familia indicó que la maestra da clases en quinto grado y aunque hay padres a favor y otros en contra, la señora sólo pide que su hijo sea tratado por igual antes de que se suicide.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Menor afectado confirma bullying

En un vídeo proporcionado por la misma madre, que fue publicado por Reporteros Hoy, se puede observar al niño llorando y diciendo que no quiere ir a la escuela no porque no le guste, si no porque la maestra le hace bullying.

Debido a este supuesto caso de bullying, los padres de familia quieren que la maestra de Mérida sea destituida.

Te puede interesar: “Me premió un estado homofóbico y represor”, dice joven de Mérida en evento público

Finalmente, una persona de la Secretaría de Educación Pública indicó que la maestra ya fue citada para que se pueda esclarecer el caso y pidió a los padres que reabran la escuela para no afectar a los demás niños.

Únete a nosotros en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana