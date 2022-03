Padres de familia acusan a maestro de primaria de golpear a una niña de Yucatán

Exigen la destitución del docente.

Mucho descontentó hay entre los padres de familia de una escuela primaria de Yucatán, luego de que un maestro fue acusado de golpear a una niña.

De acuerdo a lo que se pudo averiguar, el profesor Julián B., fue acusado de golpear a una menor en la boca, al interior de la escuela primaria indígena ‘Lauro Aguirre’ en el municipio de Peto.

Se sabe que hay una denuncia interpuesta ante las autoridades, sin embargo la falta de continuidad por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha favorecido a que el docente siga dando clases en la mencionada escuela.

Ante esta situación, los padres de familia se reunieron a puerta cerrada, ya que se oponen al regreso del docente a las aulas.

En la reunión, autoridades educativas y padres de familia llegaron a acuerdos para implementar acciones que eviten que se vuelvan a suscitar los hechos violentos.

Niños tienen miedo al maestro

Los padres aseguran que los niños le temen al docente.

Cabe mencionar que en la reunión, los padres de familia señalaron que los menores que han tomado clases con el docente, han manifestado tenerle miedo al profesor.

Los supervisores de la escuela informaron a los padres de familia que debido a que no existe una continuidad por parte de la FGE a la denuncia interpuesta, no hay un proceso vigente contra el docente, por lo que no pueden hacer nada al respecto.

Por su parte, los padres de familia exigen el despido del docente, así como una disculpa pública a modo de reparación del daño causado a la menor.

En un acuerdo, docentes, autoridades educativas y padres de familia, acordaron permitir la reincorporación del maestro, siempre y cuando esté fuertemente vigilado por otros docentes del plantel.

Si bien las autoridades educativas no quisieron dar su postura ante los medios de comunicación, los padres de familia informaron que los niños de primer grado de primaria permanecerán en clase de forma híbrida para evitar el menos contacto posible con el maestro.

