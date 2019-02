Padres de Yucatán no pagan la pensión alimenticia de sus hijos

La Fiscalía General del Estado informó que diariamente se reporta la detención de 3 a 4 padres de familia por no pagar a tiempo la manutención de sus hijos, afectando así el derecho de las mujeres y de las familias, cifra que representa un 60 por ciento de las demandas iniciales por pago alimenticio.

Un reciente caso fue el de Martha Góngora Pech, quien se casó con Alexis Cordón Rosado, el hombre de sus sueños. El amor y cariño fueron las bases para consolidar su nido, del cual surgieron dos hermosas niñas, era como un día lo soñó: un cuento color de rosa. “Me entregue a él. Le di todo mi amor, era tan lindo…”; pero lo que Martha nunca imaginó fue que 17 años más tarde, su príncipe se volvería un hombre violento, que intentaría a toda costa quitarle su patrimonio y hasta la patria potestad de sus hijas.

Ahorrando de poquito en poquito, Martha reunió la cantidad necesaria para contratar a un abogado que se encargaría de llevar su caso. El cielo parecía iluminarse para la señora dedicada al hogar, de 42 años, pocas semanas faltaban para el litigio final y Martha iba ganando el caso, todo parecía marchar con éxito.

Pero una llamada rompió con toda la ilusión de la madre, el abogado le había llamado para pedirle 2 mil pesos de adelanto, los cuales no reuniría ni rompiendo el cochinito, pues con los 5 mil pesos que Alexis le pasa al mes, apenas le alcanza para la comida y el transporte para poder llevar a sus hijas a la escuela.

Martha pasa por un verdadero viacrucis, abraza a sus hijas como si fuera el último día, pues el dinero no le alcanza para contratar a otro abogado ya que el que llevaba su caso renunció por falta de pago y su ex esposo se empeña en quitarle a las niñas.

“No quiero que se lleven a mis hijas, sin ellas no sé si podré vivir, pero no tengo dinero para contratar a otro abogado, estoy desesperada”, exclamó con inmensa angustia la madre.

Por más de un año, la mujer ha luchado día con día para conseguir trabajo, el dinero no le alcanza y su expareja se niega a pagar la pensión alimenticia de su hijas, por ello, desesperada, recurrió a los Juzgados Civiles de lo Familiar en busca de ayuda.

“Ya no sé qué hacer, el papá de mis hijas es muy violento y su pareja es alcohólica, no me imagino lo que sufrirán mis hijas lejos de mí, pero no tengo dinero para pagar un abogado, de verdad estoy muy desesperada”, contó Martha Góngora para el periódico La Verdad.