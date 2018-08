Pacto entre religiones en Yucatán

Con un mismo punto en común que es la Fe en Dios, diferentes Asociaciones integrantes del Consejo Interreligioso del Estado de Yucatán, dieron a conocer un plan de unidad para defender causas y temas en común que afectan a la sociedad.

El presidente del Consejo Interreligioso de Yucatán, Jorge Solís Alonzo, señaló que desde septiembre de 2017 se constituyó el Consejo Interreligioso del Estado de Yucatán, y es hasta este momento que lo dan a conocer.

“Este Consejo Interreligioso es la auto agrupación de los líderes religiosos, de las denominaciones preponderantes en el Estado. Nos hemos unido y congregado para hacer una representación social en los temas que ellos convergen, queremos que sepan que este Consejo se reúne con dos cualidades: la primera, no es un consejo ecuménico, no se busca la unidad de fe, se respetan todas, todas son bienvenidas. La segunda característica, es que este Consejo no persigue ningún fin político, sino de representación social, como ya se comentó”.

Por su parte, Óscar Viñas Olvera, Vicepresidente del Consejo y representante de la Iglesia Católica, explicó el manifiesto que presentaron señala que “somos un grupo compuesto de diversas Asociaciones Religiosas en Yucatán que conjuntamente promoveremos el bienestar de los individuos, las familias y la sociedad mediante la promoción y defensa de los derechos humanos relacionados con la libertad religiosa y la objeción de conciencia”.

Asimismo, refirió que en coordinación con la sociedad y autoridades, para que en conjunto puedan incidir en la cultura del respeto, la protección, promoción y garantía de los valores ciudadanos que toda persona debe aprender para garantizar una convivencia armoniosa en sociedad.

“No tenemos el objetivo de discutir la doctrina de ninguna Iglesia o grupo religioso… siempre se velará por el respeto a la diversidad doctrinaria tanto en sus reuniones privadas, como en cada uno de sus actos públicos”, subrayó Viñas Olvera.

Explicó que entre las coincidencias ideológicas que son palpables y que postulan, destaca: que la libertad religiosa es el derecho de todos los seres humanos, de todas las religiones y las culturas, dentro de los límites de las normas nacionales e internacionales que no atenten con la dignidad humana; “creemos que la familia es ordenada e instituida por Dios y formada por el matrimonio entre el hombre y la mujer natural, que es esencial para su plan eterno.

Creemos que los hijos tienen derecho a nacer y ser educados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales; creemos que el derecho a la vida desde su concepción hasta su muerte natural es el derecho que se reconoce a cualquier ser humano, que le protege de ser privado de la vida por terceros y se considere un derecho esencial para toda persona”, prosiguió el representante de la Iglesia Católica y de la Arquidiócesis.

Por su parte, el Arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, señaló: “Ya me tocó participar en el Consejo Interreligioso en Nuevo León, ahora me toca asistir al nacimiento de este Consejo. A partir de septiembre nace, pero ahora se da a conocer públicamente. Y es algo inspirado y guiado por las instrucciones de la misma Iglesia; hay un documento específico en donde se habla de las relaciones de la Iglesia (católica) con otras religiones. Y existe otro documento, que habla de las relaciones de la Iglesia con otras denominaciones cristianas”, comentó.

“Y yo diría que este Consejo, lo es así por su concepto, pero en la práctica aquí solo hay una religión: todos somos cristianos, de distintas Iglesias y distintas denominaciones. Pero estamos abiertos a otras religiones, porque lo que se trata es poner estos organismos de la sociedad, que promueven el aspecto religioso del ser humano y defender lo que tenemos en común; porque la unión hace la fuerza, unirnos para los temas que nos interesan. Y uno de ellos es, precisamente, la libertad religiosa, la libertad de conciencia”. Entre las asociaciones religiosas que forman parte del Consejo se encuentran: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; la Iglesia Católica, mediante la Arquidiócesis de Yucatán; la Iglesia El Camino, La Verdad y la Vida; La Iglesia de la Esperanza de la Gloria; la Iglesia de Dios en México del Evangelio Completo; la Iglesia de Dios de la Profecía; la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús; y la Iglesia Cristiana Profética Nueva Generación Apostólica.

En Yucatán incluyendo el municipio de Mérida existen 167 asociaciones religiosas que se dividen en pentecostés, cristianas, bautista, presbiterianas, católicas, evangélicos, ortodoxa, apostólica, adventista, misioneras, bíblicas, franciscana ya con personalidad jurídica.