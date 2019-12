Paco Ignacio Taibo II, muy cerca de Yucatán a través del FCE

Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, aseguró recientemente que 170 de 171 sellos aceptaron el pago de sólo el 80% del adeudo de Educal, heredado de anteriores administraciones, siendo Penguin Random House la única en negarse. “Celebramos que conseguimos este año 50.8 por ciento más de venta de libros en comparación con 2018 con una ganancia de dos por ciento con respecto de 2012, el mejor periodo en ventas del FCE. Ponemos al libro como un objeto de regalo a precio económico que va de los nueve pesos, en un ofrecimiento que no sobrepasa los 200, en novedades de la Colección Popular del Fondo y títulos de varias editoriales nacionales y extranjeras”, informó.

Paco Ignacio Taibo II se reunió con promotores de lectura de Yucatán, en el mes de marzo de este año.

Paco Ignacio Taibo II estuvo presente tanto en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán como en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, participando muy activamente con diversos gestores culturales y promotores, concediendo entrevistas a los medios y entablando alianzas. Durante la FILEY encabezó las jornadas que se efectuaron del viernes 15 al domingo 17 de marzo en el Hotel Fiesta Inn, ubicado en frente del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. En estas jornadas se construyó la agenda cultural y se sentaron las bases para un trabajo en red, que acerque a la ciudadanía a los libros, además se compartieron experiencias para generar estrategias que contribuyan a la formación de nuevas lectoras y lectores.

Paco Ignacio Taibo II y Francisco Pérez Arce.coordinador de la campaña del Fondo de Cultura Económica.

Paco Ignacio Taibo II dijo a La Verdad que un punto clave han sido las reuniones regionales que calificó como ‘cada vez más exitosa y potente’, aseguró que en esas charlas en las salas de lectura, los voluntarios se motivan al ver como cambiaron la manera en la que les mandan los libros y el entablar pláticas con ellos. “Vamos muy bien. Estoy viviendo como alcoholico anónimo, día a día, no tengo una medida del mediano plazo, tengo una medina del corto plazo. Nos desbordan la llegada de propuestas, he sido totalmente sincero con ellos, les digo “No voy a poder coeditar con tu editorial, no voy a poder publicar tu libro este año, pero déjalo y lo vamos leyendo, la puerta no está cerrada del todo, pero tengo que modificar el plan, el plan fundamentalmente significaba lanzar por delante 'Letras del Pueblo’, hay que hablarle claro a la gente”, aseguró.

El Librobús se ha convertido en la historia viajera a través del país, ha generado un excelente resultado.

El Librobús del Fondo de Cultura Económica también llegó a Mérida como parte de las nuevas estrategias implementadas por Paco Ignacio Taibo II para ampliar los programas de fomento a la lectura. Fue en marzo que el Librobús formó parte de la Feria Internacional de la Lectura en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

El director del FCE, Paco Ignacio Taibo II, explicó que el Tendido de Libros es un modelo de distribución ya probado en Chihuahua, Puebla, Iztapalapa, Manzanillo y en Querétaro.

Paco Ignacio Taibo II, además de participar en diversas actividades, también presentó su más reciente obra: “El olor de las magnolias / La libertad, la bicicleta”, un trabajo muy original, reversible, que incluye dos libros en uno y que fue lanzado por Editorial Planeta.

Pac o Ignacio Taibo II concedió una entrevista La Verdad para hablar de su más reciente novela y sus primeros meses al frente del FDC.

Durante su visita a Mérida durante la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, señaló que el balance del FDC es muy positivo en este primer año de actividad. “En términos generales así lo considero. Las cifras de ventas son satisfactorias y hemos logrado que la gente se familiarice con la lectura, que, a fin de cuentas, es lo más importante para nosotros”, concluyó.

