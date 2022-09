Packsdemexico viola intimidad sexual de mujeres sin castigo de la FGE

La página de internet Packsdeméxico, que está activa desde hace cuatro años, continúa violando la intimidad sexual de cientos de mujeres del sureste de México, sin que la Fiscalía General del Estado (FGE) le ponga un alto a esta red y castigue a quienes estén detrás de su operación.

A pesar de la existencia de cientos de denuncias contra la forma de operar de este sitio web, las autoridades han dado excusas para defender a la Policía Cibernética de Yucatán, quienes en realidad no han hecho nada para evitar que diariamente se sigan lucrando con desnudos de mujeres de la región sureste de México, sin su consentimiento.

Esta página surgió en 2018, luego del cierre de otro sitio web similar conocido como “Yucatercos”, luego de una investigación en la que participaron la FGE, la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal (PF) y la Agencia ICE, de los Estados Unidos, quienes detuvieron en mayo de 2016 a David Azael Basto Caamal y Bryan Slater González Batún, como los responsables de operar esta red.

El modo de operar de ambos sitios web es a través de la extorsión y el lucro con el contenido íntimo. Las fotografías de las mujeres, las cuales principalmente son de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, llegan a los administradores como “aportes” por usuarios anónimos, que buscan ingresar al contenido de otras personas intercambiando videos y fotografías que tienen en su poder.

Desde su inicio de operación ha publicado fotos y videos de al menos 997 mujeres de Yucatán, 433 de Quintana Roo y 371 de Campeche, pero también de otros estados como Veracruz (10), Chiapas (2) y Tabasco (2).

Cabe destacar que de estos perfiles publicados, al menos 16 aparecen con la leyenda de “h4ck34d3” o “hackeada”, lo cual indica que las fotografías, audios o videos, fueron robados de algún dispositivo, cuenta o correo electrónico.

El contenido íntimo se publica en la página web con una fotografía normal, con ropa, que descubre el rostro de la víctima. Se añade nombre, edad e incluso capturas de sus perfiles de distintas redes sociales, lo cual provoca un constante acoso por parte de los usuarios hacia las mujeres que aparecen en el sitio web, obligándolas a dar de baja sus cuentas.

El acceso hacia el contenido redirecciona hacia otra página con el url “paketazos”, el cual para acceder te pide un nombre de usuario y contraseña, el cual se obtiene a través de un depósito a una cuenta de Banco Afirme, así como transferencias vía Paypal y criptomonedas.

Los miles de usuarios inscritos pagan planes mensuales que van desde 100 pesos para “acceso a packs regulares”, 150 para acceder a contenido “VIP”, generando miles de pesos en suscripciones al mes, a costa de la intimidad de las mujeres.

Para bajar las fotografías la página también obtiene beneficio, pues se solicita a las víctimas enviar un correo a pagos@packsdemexico.com, donde solicitan un pago de alrededor de 2 mil pesos por borrar el contenido.

En caso de no hacerlo, amenazan a las víctimas con distribuir sus fotos y videos con amigos cercanos y familiares, fuera de la página web, para presionarlas a depositar o transferir dicha cantidad.

Con el respaldo de la leyenda “mientras haya demanda habrá oferta”, esta página continúa publicando el contenido ilegal y diariamente genera alrededor de 15 mil visitas, con un acumulado de 118 millones 523 mil 569 de páginas vistas y más de 10 mil registros desde el inicio de su operación.

Sin castigo de las autoridades

Emmy Puerto e integrantes de colectivas feministas

Desde el inicio de sus operaciones, la página Packdemexico ha sido denunciada por sus víctimas más de 180 veces ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán. Sin embargo, las decenas de carpetas de investigación continúan detenidas, sin que ninguna de las mujeres que aparece en la página tenga acceso a la justicia y se borre su contenido privado.

La representante del Frente por la Sororidad Nacional en Yucatán, Emmy Puerto Arteaga, indicó que durante el acompañamiento a cientos de víctimas de esta página, en la que también se encuentran sus fotografías, han entablado reuniones con el Fiscal General de Yucatán, Juan Manuel León León, donde aceptó la ineficacia de sus agentes investigadores para combatir este sitio web.

“Ya hablamos con el Fiscal y realmente no hemos tenido una respuesta concreta, nos dicen que no puede proceder porque nuestras denuncias y la página en la que estamos no tiene un link en México, si no que está en Rusia y eso nos deja totalmente desprotegidas”, expresó la activista.

Recordó que a nivel nacional se aprobó la llamada “Ley Olimpia”, un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, que fue legislada en Yucatán desde junio de 2018.

Además, los diputados locales de la LXIII Legislatura aprobaron el pasado jueves una serie de reformas para reconocer los términos “intimidad sexual” y “violencia digital” en el Código Penal.

Los delitos en la materia se castigarán con penas de entre tres y seis años de prisión, con agravantes en caso de que los audios, videos o fotografías, hayan sido difundidas por una persona cercana a la víctima, reciba algún beneficio económico por el mismo y su publicación cause un atentado contra la vida de quien aparece en el contenido íntimo distribuido.

Puerto Arteaga explicó que si bien estas reformas dan pasos favorables en cuanto al acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, es necesario que la FGE realice su trabajo de investigar y castigar a los responsables de operar esta página, evitando revictimizar a las víctimas durante sus procesos.

“La mayoría de nosotras, si no es que todas, no hemos tenido ningún avance, obviamente no hemos accedido a la justicia, esto nos va a apoyar pero necesitamos que nos ayuden a poder exigir a las fiscalías a que nos traten de manera digna y que nuestras denuncias procedan”, añadió.

Recordó el caso de Mónica “N”, quien actualmente promueve un proceso legal contra quien fuera su pareja años atrás, por haber difundido e incluso cobrado por fotografías y videos íntimos de la joven, entre sus compañeros de escuela, cuando era menor de edad.

En ese sentido, comentó que los encargados de realizar las indagatorias del caso revictimizaron a la joven yucateca “por haberse dejado tomar fotografías íntimas” e incluso haber utilizado su teléfono celular para tal caso.

No obstante, a finales de enero de 2022 se llevó a cabo una audiencia para atender su caso, donde la jueza encargada ordenó que se realizara una “investigación exhaustiva”, debido a que las primeras diligencias carecieron de perspectiva de género en materia de violencia digital.

Indicó que este tipo de violencia, aunque no genere daños físicos sí provoca heridas psicológicas y emocionales en las víctimas, quienes muchas veces se ven orilladas a cerrar sus redes sociales, dejar la escuela o incluso interrumpir su vida social, debido al acoso de hombres que consumen el material pornográfico que se distribuye ilegalmente.

Un encarcelado

Fotógrafo encarcelado por vender contenido íntimo de sus clientas

Cabe destacar que desde el inicio de operación de esta página, únicamente una persona ha sido encarcelada por su presunta responsabilidad en la publicación de las fotografías de decenas de mujeres en el sitio web.

Se trata del fotógrafo Alberto Euán, quien presuntamente habría vendido decenas de carpetas con fotografías de sus clientas, posando en ropa interior, parcial o completamente desnudas.

El hombre de 29 años fue puesto tras las rejas desde marzo de 2022, ya que además de distribuir las fotografías, también retrataba con poca ropa a mujeres menores de edad. Su proceso para recibir una sentencia aún continúa.

