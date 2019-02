Pacientes se quejan de malos tratos en hospital de Mérida

Pacientes se quejaron de malos tratos, ya que una vez ingresan al hospital les proporcionan vestimenta completamente transparente, lo que incomoda a los enfermos, según su testimonio sobre lo que ocurre en el Hospital O’Horán.

Además, muchos otros pacientes indicaron que sufren de picaduras con agujas porque las enfermeras no buscan sus venas, aunado a que no les proporcionan sábanas, por lo que deben pasar frío en las camas, que según ellos, son cada vez más angostos.

Una paciente que omitió su nombre, mencionó todo el suplicio por el que tuvo que pasar al ser internada días atrás por hipertensión.

“Luego de ser ingresada a la sala de urgencias me dijeron que me quite toda la ropa y me dieron una bata, pero tan ajustado que todo se me transparentaba, lo que se me hizo una situación bastante incómoda”, recordó con terror.