PRODENNAY, sin información sobre la desaparición de Óscar Gabriel

Han transcurrido 47 días desde la desaparición del adolescente veracruzano Óscar Gabriel en Mérida, después de que se fugara de un centro asistencial ubicado al oriente de la ciudad y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (PRODENNAY) parece no tener información al respecto.

A tantos tiempo de perderle la pista, la dependencia del gobierno tiene conocimiento del caso, pero no ha proporcionado información sobre la manera en la que está actuando para encontrarlo o de qué forma procedieron contra la casa hogar, que estaba a cargo de vigilar al menor en lo que se resolvía la situación legal de su madre.

Un vocero de dicha dependencia refirió que como no ha habido instancia que les solicite información sobre Óscar Gabriel, no se han visto en la necesidad de formular ni siquiera un boletín con relación al extravío.

Aunque aseguró que la procuradora, Teresita Anguas Zapata, está enterada de la desaparición, no supo explicar si se está investigando la desaparición o si saben del paradero del adolescente veracruzano.

De igual forma, manifestó a este medio de comunicación que se gestionaría la respuesta institucional con relación al caso, pero esto podría tardar varias horas, e incluso días, que se suman al tiempo en el que el menor permanece extraviado.

Viajaron desde Xalapa

Interior de la Casa Hogar Moisés

Como informamos anteriormente en La Verdad Noticias, el joven de 15 años llegó a la Casa Hogar Moisés, por órdenes de dicha instancia perteneciente al Sistema DIF de Yucatán, después de que su madre fuera denunciada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por supuesta violencia familiar.

La denunciante fue la suegra de Óscar Gabriel, quien supuestamente presenció cuando la madre del mismo, Margarita Cecilia, le propinó varias bofetadas luego de que el joven expresó sus intenciones de quedarse a vivir en la capital yucateca.

Tanto la madre, como el adolescente, viajaron de Xalapa a Mérida a finales de abril, para conocer la casa y la ciudad de la novia de Óscar Gabriel, una joven de 14 años a la que conoció en redes sociales.

Las autoridades yucatecas tomaron la denuncia y dieron aviso a la PRODENNAY, instancia encargada de garantizar la seguridad de las y los menores en el estado.

No fue turnado a Veracruz

En la PRODENNAY no han proporcionado información sobre la desaparición de Óscar Gabriel

No obstante, tal parece que en esta ocasión a la Procuraduría se le olvidó por completo su misión, ya que además de no haber turnado el caso a la Fiscalía de Veracruz, lo enviaron a un lugar en donde no fue garantizada su seguridad.

La Casa Hogar Moisés, ubicada a escasos metros de la Hacienda Teya, sobre la carretera Mérida-Valladolid, recibió al joven el 1 de mayo. Ahí se quedó por más de un mes, demostrando amabilidad y atención, para ganarse la confianza de la directora y de quienes ahí trabajan.

El sitio permanentemente tiene las puertas abiertas, carece de rejas para evitar que las y los niños salgan a la calle y las bardas perimetrales no cuentan con más de un metro y medio de alto.

Esta deficiencia en cuanto al cuidado de las y los niños que ahí llegan, ha dado como resultado que al menos cinco niños se hayan extraviado cuando se encontraban bajo el cuidado de la Casa Hogar Moisés, entre ellos Óscar Gabriel, según palabras de la directora del centro asistencial, Abigail Villagran.

No obstante, la PRODENNAY lleva seis años trabajando con ellos y a pesar de no contar con estrictos protocolos de seguridad, continúa enviando menores de edad que son sustraídos de sus familias, debido a distintos conflictos legales que enfrentan sus padres.

La fuga

Patio de la Casa Hogar Moisés

Según la directora Villagran, el adolescente veracruzano se fugó durante la madrugada del 12 de junio. Aprovechó que todos estaban durmiendo para salir de su dormitorio, saltar la reja y borrar rastro de sus huellas.

Ese mismo día dieron aviso a la Policía Estatal, la Fiscalía y la PRODENNAY, pero dichas instancias no emitieron ningún boletín al respecto. 72 horas después de su desaparición, tampoco se activó la alerta amber correspondiente al extravío y mucho menos se le dio aviso a la familia del menor.

La notificación de persona desaparecida salió hasta el 20 de julio, es decir, mes y medio después de la desaparición de Óscar Gabriel y a nueve días de la publicación actual. Hasta el momento no se sabe nada sobre su paradero, por lo que su familia teme que pueda ser víctima de la comisión de algún delito.

