PRI en Yucatán se agandalla las plurinominales

Mediante diversos ‘amarres’ y acuerdos en su cúpula el PRI se adelantó a sus aliados en la lista de plurinominales, e incluso colocó a una indiscutible tricolor en un lugar que correspondía a una verde ecologista.

Yucatán se perfila para obtener por esa vía al menos a 5 legisladores federales, con opción a un sexto, en la Tercera Circunscripción.

El gran perdedor fue el Partido Acción Nacional (PAN), que no tendrá pluris.

De los yucatecos, el que tendría la más alta posición sería el diputado federal priista con licencia Pablo Gamboa Miner, quien en las negociaciones, luego de quedar fuera de la candidatura al Gobierno del Estado y la Alcaldía de Mérida, se colocó en el lugar 10 de la lista de candidatos plurinominales al Senado, por lo que es prácticamente un hecho que el 1 de septiembre próximo formará parte de la LXIV Legislatura.

Pablo Gamboa Miner

También del PRI, dando una gran sorpresa, pues incluso se habló de que podría contender por Morena, se colocó la ex gobernadora, ex dirigente nacional tricolor, ex diputada federal y ex senadora Dulce María Sauri Riancho, quien varios años se alejó de la política. Asegura un lugar en el Recinto de San Lázaro, pues en la lista de la Tercera Circunscripción fue colocada en la segunda posición, con lo cual asumirá como diputada federal para la siguiente legislatura.

Dulce María Sauri Riancho

Otra claramente priista que alcanzará una curul federal, pero bajo las siglas del Partido Verde Ecologista, es la ex delegada del Conafe en Yucatán y ex candidata perdedora del PRI a la alcaldía de Progreso, Jessica Saidén Quiroz, quien, por acuerdo entre tricolores y verdes ocupa la posición 8 de la lista de este último partido, lugar que le asegura integrarse a la LXIV Legislatura federal.

Jessica Saidén Quiroz

CERCA, PERO…

Un priista yucateco que está en la línea es el coordinador de la campaña de José Antonio Meade en Yucatán, Jorge Carlos Berlín Montero, que se ubicó en la posición número 15 de la lista de la Tercera Circunscripción, por lo que su diputación federal es incierta, pues dependerá del número de votos que logre su partido el próximo 1 de julio.

Jorge Carlos Berlín Montero

En el caso del PRD yucateco, que en el 2015 se quedó en la orilla con Eduardo Sobrino Sierra, que ocupó el lugar 7 de la Tercera Circunscripción, Eric Villanueva Mukul, ex abanderado a la gubernatura de Yucatán y actual coordinador nacional de la expresión Nueva Izquierda del PRD, logró ubicarse en la sexta posición de la lista de plurinominales de ese partido, por lo que de acuerdo con resultados anteriores, también entraría a la Cámara de Diputados, con lo cual el perredismo yucateco tendrá representante en la LXIV Legislatura federal.

Eric Villanueva Mukul

Otra yucateca que aseguró su lugar en San Lázaro, es Cinthia Mabel Rosado Correa, quien encabeza la lista de plurinominales del Panal en la Tercera Circunscripción, con lo cual ese partido en Yucatán tendrá a su primera diputada federal en la Cámara de Diputados.

Otros yucatecos que fueron incluidos en la lista de la Tercera Circunscripción del tricolor, son Alejandro Cerón Molina, secretario de Grupos Vulnerables Comité Directivo Municipal del PRI en Mérida, quien es suplente de quien ocupa la primera posición, el vicealmirante Juan Ortiz Guarneros, así como el líder de la CROC en Yucatán, Pedro Oxté Conrado, quien suplente de Emilio Suárez Licona, de Quintana Roo, quien está en el lugar número 11.

A ellos se suma Ailin Alheli Pérez Peniche, en el número 26, y Cintia Estefanny Osorio Rojas, suplente en la posición 22, y Jesús Antonio Cruz Arjona, también como suplente, de Ángel Ojeda García, quien se ubica en el lugar 27.

Por el PAN, que en está ocasión parece que perderá los dos lugares plurinominales que obtuvo en el 2015, con Joaquín Díaz Mena, quien hoy es abanderado al gobierno del estado por Morena, y con Kathia Bolio Pinelo, quien al parecer al quedar desplazada de la Senaduría, también brincará al partido de Andrés Manuel López Obrador.

Aunque el número de legisladores que entrarían por la vía de representación proporcional es considerado bueno para los políticos yucatecos, de solo entrar cinco, pues el sexto podría ser Jorge Carlos Berlín Montero, lo cual depende del número de votos que obtenga su partido, la cifra sería menor a la obtenida en el 2015, cuando PRI, PAN, Morena, y PVEM, lograron colocar a 7 legisladores federales: 6 diputados y un senador.

En la elección federal pasada, por el PRI llegaron a San Lázaro la ex gobernadora Ivonne Ortega y el General Virgilio Méndez Bazan; por el PAN, Bolio Pinelo y Díaz Mena; por Morena, Rogerio Castro Vázquez, y por el PVEM, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, además de Emilio Gamboa Patrón como Senador.

EL CASO QUINTANA ROO

En Quintana Roo, el PRI no consideró a ningún tricolor destacado de esa entidad, y el mejor posicionado es Emilio Suárez Licona, en la posición 11, quien lleva como suplente al líder de la CROC en Yucatán, Pedro Oxté Conrado.

Aunque se esperaba que el ex gobernador y actual senador Félix González Canto fuera incluido en un lugar preferencial en la Tercera Circunscripción, no fue así, por lo que prácticamente al concluir su período en la Cámara Alta se quedará sin chamba política, y tendrá que esperar a que el candidato de su partido obtenga el triunfo y pueda negociar alguna posición en el gabinete federal.