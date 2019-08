PRI Yucatán, entre la decepción y la esperanza

En los cambios que se vivieron en el 2000 con las transformaciones políticas no podía quedar fuera el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el cual, ese año se encontró por primera vez en su historia, ante el más contunden rechazo ciudadano.

Los siguientes doce años los priistas enfrentaron un rol como oposición en la que coadyuvaron en la estabilidad del país, pero no emplearon ese tiempo para transformarse, como era su promesa.

Y el 2012 el tricolor retomó el poder con la apariencia de un “nuevo” PRI, que de nuevo tenía solo una mayor flagrancia en la corrupción y la jactancia del poder, incompatible y sordo en la era de la expresión masiva en las redes sociales, el PRI no supo, y no quiso responder a las demandas de una sociedad más exigente.

Su cacaraqueada “transformación” fue solo de papel y de intención, por lo que en el 2018 un nuevo revés electoral – y el más demoledor- no solo le quitó el poder, sino que lo mando al tercer lugar como fuerza política en el país y las entidades.

Ahora, los priistas tienen dos opciones: intentar reconstruirse o sucumbir ante el canto de las sirenas morenistas.

Volver a picar piedra con la esperanza de la nueva dirigencia que encabeza Alejandro Moreno, de construir ahora si un nuevo partido, visionario para las realidades estatales, nacionales y mundiales de esta era tan compleja en que se mueve ahora el sistema de partidos mexicano.

YUCATÁN

Menos de una semana necesitó la ex gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega Pacheco, luego de la contienda para renovar la dirigencia del PRI nacional en la que salió derrotada, para abandonar su militancia tricolor de 29 años.

La ex priistas colgó en sus redes sociales un video en el que acusó que la cúpula que ungió a Alejandro Moreno Cárdenas como su nuevo dirigente, refundió al tricolor y lo condena a su extinción.

A Ortega Pacheco, no obstante, le hicieron falta seguidores, de carne hueso, no solo en las redes sociales, ya que su salida del PRI, aunque lamentada por muchos, no fue emulada por los Sahuí, los Pachito, los Gamboa, los Cervera, los Caballero, no, ninguno de los ex candidatos, ex dirigentes, líderes de sectores y organizaciones siguió en sus pasos hacia afuera a la política originaria de Dzemul.

Todos ellos, se encuentran a la espera del rumbo que tomará la nueva dirigencia que encabeza Alejandro Moreno, el cual ha prometido ahora sí de verdad, un nuevo PRI, menos arrogante y más dinámico.

EXPECTANTES

Mauricio Sahuí el excandidato del PRI al gobierno de Yucatán y el más visible de los integrantes del grupo político de la exgobernadora yucateca, por ahora se mueve en un bajo perfil, recordándole a la militancia su lealtad al tricolor; Sahuí escribió recientemente en sus redes sociales: “Ha sido un año ya de grandes enseñanzas. Siempre fui y he sido agradecido con quienes con gran lealtad y honestidad dieron lo mejor de sí para construir una nueva versión de Yucatán”.

“La cercanía que mantengo con mucha gente que nos comparte sus anhelos es invaluable. Hoy refrendo mi compromiso con Yucatán. Cuando se tiene convicción, ese compromiso no inicia ni termina con una fecha. Gracias a todas y todos”, reflexionó el ex secretario de Desarrollo Social en la administración de Rolando Zapata.

Víctor Caballero Durán el ex candidato perdedor a la alcaldía meridana, operó recientemente la elección de la nueva dirigencia nacional tricolor en Yucatán.

Apenas hace unos cuatro días desmintió la versión que había sido integrado al CEN priísta, aunque no se descarta esta posibilidad, por ahora el ex secretario de educación se mantiene en su vida familiar y personal.

En cuanto al jefe político de uno de los más fuertes grupos de poder dentro del PRI Yucatán, Rolando Zapata Bello, su última actividad pública fue su participación en la jornada electiva del 11 de agosto pasado.

Para el senador yucateco del PRI Jorge Carlos Ramírez Marín, el PRI no está acabado es más tiene mucha vida todavía y su primer informe de actividades legislativas que rindió apenas el pasado 23 de agosto, fue una oportunidad para mostrar la vida que aún le queda, trayendo a Yucatán a la plana mayor tricolor y a reconocidas figuras del priismo encabezadas nada menos que por el propio presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

También estuvo el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong y las ex gobernadoras Beatriz Paredes Rangel y Dulce María Sauri.

En primera fila, estuvieron también el diputado Felipe Cervera Hernández, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado; además de Emilio Gamboa Patrón y el ex gobernador de Yucatán Francisco Luna Kan, entre otros que arroparon como en los viejos tiempos a Ramírez Marín en un ritual netamente priista.