PRI Yucatán atraviesa complicados momentos

Dolores de cabeza, afectaciones graves en las articulaciones de sus sectores y organizaciones, dificultad para escuchar y ver a su militancia, anquilosado con esclerosis múltiple, cansancio crónico y desánimo en su estructura, son apenas algunos signos de la vejez que le ha llegado al Revolucionario Institucional (PRI) al cumplir hoy 90 años de existencia.

El Tricolor lleva a cuestas ya varias actas de defunción especialmente a partir del año 1988, cuando hubo acusaciones en su contra y de su candidato Carlos Salinas, de un fraude descomunal para llegar a Los Pinos. Luego, en el 1994, los detractores del otrora poderoso PRI, lo volvieron a dejar sin vida; en el año 2000 cuando perdió la presidencia, y más recientemente en 2018 cuando la volvió a perder han sido sucesos que han ido menguando al Tricolor hasta dejarlo – de acuerdo a los analistas de ahora- en estado de coma.

Renovarse o morir ha sido la consigna que desde finales del año pasado desde el interior del partido, pero más desde afuera se ha escuchado para el expartidazo, a punto casi el fin de una historia de más de 70 años.

Yucatán, con la derrota electoral de 2018 donde perdió la gubernatura y la mayoría calificada en el Congreso, así como redujo la cantidad de presidencias municipales, no es ajeno a la grave crisis que atraviesa el PRI.

Lo dijo –palabras más, palabras menos- Diego Lugo Interián, aspirante a presidir el Comité Estatal del PRI Yucatán: “Los priistas que quedan están en su mayoría en la zona rural”. Además, la composición por edades muestra que el Revolucionario Institucional depende más de los electores, simpatizantes y militantes mayores de 50 años de edad.

El PRI Yucatán ha envejecido con su electorado y ha sido incapaz de llegar a las generaciones más jóvenes, siendo este uno de los más grandes desafíos en su 90 aniversario: ¿Cómo adaptar al vetusto PRI a las nuevas generaciones de yucateco?.

Pero como reza el dicho: “Ve la tempestad y no se hinca”, ya que en el registro de los aspirantes a dirigir el PRI yucateco Diego Lugo Interián, Eloy Quiroz, Jorge Carlos González López, Francisco Torres Rivas y Franciso Medina Sulub, solo cabezas de grupos al interior del Tricolor se pudieron ver; las mujeres solo como acompañamiento de fórmula. De cinco planillas ni una mujer encabeza al menos una; y de los jóvenes ni hablar, siguen relegados sólo a tareas de activismo y de un convencimiento a la bases que está muy lejos de lograrse.

Como ya es costumbre del partido Tricolor serán los mandos de los ex gobernadores Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello los que elijan al nuevo sucesor, decisión que se ha llevado a puertas cerradas y que aún está por definirse, una vez que ocurra la mini campaña que harán al interior del estado los cinco aspirantes registrados ayer domingo.

Pero a pesar de los discursos en el sentido de “escuchar a la militancia y de democratizar ahora si deberá al tricolor” todo indica que será el ex diputado federal Francisco Torres Rivas, quien se quedará con los despojos de nonagenario tricolor y eso si con un presupuesto para el 2019 de poco más de 25 millones de pesos de dinero público para actividades regulares en un año en el que aún no hay elecciones constitucionales.

La enorme crisis de credibilidad que ya se padecía en otras entidades y que acabó por llegar a la península con la fuerza devastadora de un tsunami, seguirá en aumento de confirmarse que la pretendida elección democrática de la nueva directiva no es más que un pantallazo más de los que está acostumbrado a recetar el PRI a sus militantes.

Presupuesto opaco

Acostumbrado al dispendio, con gobiernos que habían sido aliados a la hora de financiar a sus candidatos, el PRI Yucatán enfrenta otro de sus desafíos con el escaso financiamiento; los votos registrados en la última jornada electoral apenas alcanzan para que el PRI tenga un presupuesto de alrededor de 25 millones de pesos para 2019; una bagatela si se revisan los gastos onerosos realizados en otras circunstancias pero sobre todo en tiempos de campaña y que hasta ahora tampoco han sido debidamente transparentados en su gasto.

Campaña suicida

En medio de este panorama estatal, la ex gobernadora Ivonne Pacheco desde Yucatán se lanza de nuevo a un ataque casi suicida para contender por la dirigencia nacional frente al gobernador con licencia Alejandro Moreno.

Tanto la ex gobernadora, como la actual presidenta nacional, Claudia Ruiz Massieu, coinciden en mencionar que las decisiones del PRI deben regresar a las bases, pero lo que no han dicho es que las bases, la militancia, la gente de abajo jamás ha tenido que ver en las decisiones que han sido cupulares eso sí, no se puede regresar a las bases algo que nunca han tenido pero falta que los entiendan ambas mujeres y quienes ayer se registraron para contender por el PRI estatal.

El PRI de Yucatán quiere mostrar una unidad que está lejos de ser real; basta solo revisar el ejemplo de desunión que han dado los priistas yucatecos al inicio del actual año, cuando la nueva administración estatal panista interpuso más de 30 denuncias contra la administración de Rolando Zapata Bello y ni uno solo de sus ex colaboradores, ni uno solo de los cuadros distinguidos del PRI, ni uno de los que ahora dicen que van a regresar el poder a las bases, ni uno de los que se vieron beneficiados en el gobierno recién pasado del priista, ha salido a defender al ex gobernante, no han salido al menos a dar su posición en las investigaciones que ya se iniciaron.

Rebeca González