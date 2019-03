PREOCUPANTE: Aumenta un 200% el número de indigentes en Yucatán

Aumenta un 200% el número de indigentes en Yucatán

Antonia Suárez, mejor conocida como “Martha”, sonríe al escuchar la moneda caer dentro de vaso naranja que lleva entre las piernas. Apenas y se le entiende al hablar, pero risueña, a sus 68 años, contó que adoptó la entrada de la Catedral de Mérida como su segundo hogar.

Como todos los días, en punto de las siete de la mañana con la ayuda de un joven taxista de confianza “Martita” como de cariño le llama el sacerdote llega a calle 60 de Mérida, en donde pasará una larga jornada de 12 horas pidiendo el apoyo de la gente, quienes amablemente le regalan unos centavos.

Postrada en una silla de ruedas, ha visto toda una vida pasar desde la entrada principal de la icónica catedral de Mérida. Por su discapacidad física de nacimiento, desde sus primeros años fue orillada a pedir “limosna”, para poder comer. Hoy a sus días de cumplir 79 años, Martha disfruta platicar con la gente, quienes le hacen más amena la jornada.

Indigentes de Mérida

La señora de la tercera edad vive únicamente con una sobrina, quien se encarga de su aseo personal, “ella me ayuda, me atiende, me da ropa limpia, me da mi desayuno. Para que venga (a la Catedral) me viste, me da mi baño. Todo ella”, compartió Martha para La Verdad Yucatán.

En contraparte, en la calle principal de la Central de Abastos de Mérida, se encuentra descansando un hombre de aproximadamente 50 años. Con un pie descalzo y unas botellas de gaseosa a su alrededor, el masculino indica que apenas logró comer unas frutas que los locatarios le obsequiaron a las primeras horas del día, antes de echarse la primero siesta.

Trabajadores de la zona, señalaron que el hombre vive sólo, en una construcción abandonada a las afueras del periférico de Mérida, por lo que todas las mañanas acude a la principal abastecedora de frutas del Estado, en busca de algunos sobrantes de fruta para llevarse algo al estómago. Él no sabe, pero forma parte de un gran número de personas en situación de calle, del cual lo único que se conoce es que va en aumento.

Aumenta un 200% el número de indigentes en Yucatán

Yucatán no cuenta con un registro de las personas en situación de mendicidad, mucho menos, se tiene un censo de los indigentes que a diario deambulan por las principales calles del corazón de Mérida; quienes debido al ausentismo de familiares, problemas económicos, o algún factor de necesidad, acuden en busca de algunos centavos o restaurantes de comida para sobrevivir.

De acuerdo, con el último reporte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, en 2017 se entrevistaron a 140 personas, de las cuales 109 se dedican a pedir caridad, mientras que 31 se encontraron en situación de calle, dedicados a la indigencia.

Del total de entrevistados, 129 tienen entre 18 y 60 años de edad, mientras que 11 señalaron desconocer su edad. De acuerdo al estudio, el rango de edad con mayor prevalencia es el de personas de la tercera edad, superiores a los 60 años, quienes representan un 51 por ciento de la población.

La base de datos del DIF municipal, señala que de las 31 personas en estado de indigencia, 30 son hombres, y en su mayoría presentan adicciones al alcohol o drogas. Mientras que en los menesterosos, 63 reciben, al día, un ingreso de entre 100 a 200 pesos, 40 menos de 100 pesos y sólo siete logran arriba de 300 pesos diarios.

De los encuestados, 91 señalaron tener familia, 24 dijeron estar solos y 25 no proporcionaron información acerca de sus familiares. Cabe señalar, que las personas en situación de calle, 75 indicaron ser oriundos de Mérida, 8 de comisarías, 26 de otros municipios y 8 de diversos estados de la República.

La encargada de comunicación social del DIF municipal, informó que la dependencia se encuentra trabajando en un censo, con el fin de ubicar a las personas en situación de calle, recabar sus datos personales y conocer su calidad de vida.

Explicó, que con el apoyo del grupo del “El Buen Samaritano”, quienes trabajan en conjunto con la policía municipal de Mérida, tienen un programa que se encarga de recoger a las personas en situación de mendicidad e indigencia, para llevarlos a las instalaciones del refugio, en donde se les brinda aseo personal y alimento.

Hasta el 2017, se tenía un registro de 140 personas en alguna situación de calle, mientras que en el 2015 un estudio realizado por estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) contabilizó un total de 65 indigentes y menesterosos, el cual deja en evidencia un crecimiento de hasta un 200 por ciento, en apenas 2 años.

Paloma Franco