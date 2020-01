POR FIN¡ Mercado de Yucatán dejará de ser un cochinero

Con una inversión inicial de 22 millones de pesos, arrancará este 2020 las obras para saneamiento, reconstrucción y remodelación del mercado Lucas de Gálvez, anunció por medio de La Verdad, la regidora Alejandrina León Torres quien forma parte de la Comisión Especial de Mercados en el Cabildo meridano.

Para la regidora, las obras que han antecedido a este ambicioso proyecto “han sido aspirinas las que han dado a los mercados, pero no se le ha dado una solución de fondo para que se vean los resultados”, dijo.

El proyecto aprobado por el cabildo

León Torres dijo que antes de presentar el proyecto de ante el Cabildo y ante el propio presidente municipal Renán Barrera Concha, debió revisar las condiciones del inmueble, en donde los locatarios le pidieron su intervención así como le manifestaron su preocupación y las necesidades que tiene el edificio que alberga este importante centro de abastos de alimentos y artesanías, por el que transitan a diario entre 4 y 5 mil usuarios.

El mercado Lucas de Gálvez no tiene una buena presentación, debido a los malos olores y las condiciones de inseguridad en la infraestructura externa y eléctrica que terminan ahuyentando a los turistas locales, nacionales y extranjeros.

Aguas negras rebosan en los pasillos del mercado

“Hemos sabido de casos en los que los turistas que acuden para conocer la gastronomía de Yucatán y acercarse a la cultura local, pues los mercados son los polos de la forma de vida de un pueblo, han resultado lastimados al caerse en los pasillos en malas condiciones y esto a su vez trae como consecuencia un mala fama para el mercado.

REVISIÓN

Luego de un recorrido en el inmueble, acompañada por expertos en el tema y luego de un análisis se llegó a la conclusión de que es necesario realizar un trabajo de saneamiento, reconstrucción y remodelación del mismo.

“Ya es necesario contar con un mercado municipal a la altura de nuestra ciudad, que permita generar confianza a los turistas y a los ciudadanos. Sin tener el temor de correr un riesgo ni estar soportando los malos olores ni las malas condiciones que tiene actualmente”, expresó la regidora León Torres.

El proyecto de “Saneamiento y Reconstrucción Integral del Mercado Lucas de Gálvez” se desarrollará en tres etapas, las cuales se realizarán de acuerdo a la complejidad de las necesidades y de la problemática resultante del diagnóstico previo y de las consultas directas con los locatarios, inspecciones físicas de los espacios y el funcionamiento de los equipos instalados.

Las obras se harán en horarios nocturnos para no afectar el funcionamiento del mercado y que no obstruyan la circulación y la operación de los locatarios en el mercado, así como serán resguardadas con los señalamientos necesarios para no ocasionar algún accidente.

RED SANITARIA

Las instalaciones sanitarias, tienen por objeto retirar de las construcciones en forma segura, las aguas negras y pluviales, además de establecer obturaciones o trampas hidráulicas, para evitar que los gases y malos olores producidos por la descomposición de las materias orgánicas acarreadas, salgan por donde se usan los muebles sanitarios o por las coladeras en general.

Las instalaciones sanitarias deben proyectarse y principalmente construirse, procurando sacar el máximo provecho de las cualidades de los materiales empleados e instalarse en la forma más práctica posible, de modo que se eviten reparaciones constantes e injustificadas, previendo un mínimo mantenimiento, el cual consistirá en condiciones normales de funcionamiento, y en dar la limpieza periódica requerida a través de los registros.

Para poder llevar a cabo esta obra se ha planteado atacar desde un principio las entrañas del inmueble, aunque no son un elemento visible, son elementales para el buen funcionamiento. Actualmente la red sanitaria del mercado está inoperante.

La regidora explicó que también serán rehabilitadas las redes de suministro de agua potable y energía eléctrica para un mejor funcionamiento de la edificación.

REMOZAMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR

Se trata de la última etapa la cual arrojará una nueva imagen total de su interior y su exterior. Se retirará la pintura antigua de las paredes y se aplicará una nueva, se rehabilitarán los techos y las paredes negras de tanta mugre, se acabará con la filtración de agua de lluvia en el lugar, para dar paso a una nueva fisonomía del mercado.

El Mercado Lucas de Gálvez –recordó- es un edificio emblemático y con historia que todavía tiene un uso proyectado a 20 años más, dentro de la vida económica en beneficio de los locatarios que ahí laboran.

Por lo que se incluye en este proyecto de saneamiento, reconstrucción y remodelación, la adecuación de locales en la sección conocida como La Pepita; sección de pescados fritos y arreglo de la azotea sección comidas.

OTROS MERCADOS

La integrante del Cabildo meridano, dijo que a pesar que el mercado Lucas de Gálvez es uno de los más importantes por su contenido comercial, social, económico y cultural, no es el único que requiere mejoras, por ello también ha gestionado sean atendidas las necesidades de todos los mercados.

Entre las obras de mejora para los mercados se contempla la rehabilitación del drenaje sanitario del mercado San Benito; remozamiento de sanitarios de los mercados de la Mulsay, San Sebastián y San Roque. También ha solicitado la contratación de más personal ya que por falta de éste, los sanitarios no abren los domingos; día fuerte para el mercado, ya que mucha gente de Yucatán, aprovecha para realizar sus compras.