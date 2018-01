PAN tiene presencia en Yucatán, pero en campaña saldrán sus debilidades

Alfredo Rodríguez y Pacheco con 34 años de militancia en el PAN, ha sido diputado federal, presidente estatal y hace dos años contendió contra Raúl Paz, nuevamente por la dirigencia de este instituto, habla para los lectores de La Verdad Yucatán de las diferencias entre el PAN de hace tres décadas y el actual.

De sus fallos y de cómo puede retomar el rumbo; hace cuestionamientos al interior y argumenta que debido a las malas decisiones, muchos panistas yucatecos sin dejar su partido, han dado el apoyo a otras alternativas como el caso de Margarita Zavala y otros aspirantes independientes en la entidad.

Este nuevo rumbo que ha tomado el PAN en alianza con el PRD, y Movimiento Ciudadano, de haber ganado usted la presidencia estatal ¿estarían ante otro panorama?

AR.- Las cosas serían totalmente distintas a lo que está sucediendo en la actualidad, creo que, quienes se unieron para que Raúl Paz ganara -aunque no lo manifiesten- hoy se encuentran arrepentidos; muchos de los que pusieron dinero y salieron a hacer campaña hoy están arrepentidos porque de alguna forma salen lesionados en su futuro político.

¿Qué ha dejado de hacer el PAN?

AR: Muchas cosas, entre ellas inculcar los valores de acción nacional, para que un militante defienda los colores y la camiseta tiene que conocerla, sino no, qué puede defender, por eso hoy existen muchas contradicciones, estamos yendo en contra de nuestra historia porque muchos no conocen que es Acción Nacional y para empezar la militancia tendría que saberlo.

¿Hay molestia?

AR: Molestia y enojo, y con razón porque las reglas no están del todo clara, hay ingredientes que de alguna forma están influyendo para este descontento como es el caso, por primera vez, las cuotas de género, el 50 por ciento y eso quienes tenían expectativas -y si son varones y va una mujer o viceversa- va a crear un enojo o descontento.

A ello se adiciona el hecho que por ir en un Frente, se tendrán que ceder candidaturas que ya se veían en manos de panistas y ahora pasarán a otros partidos. Y estas son algunas razones para que surjan las divisiones internas, como sucede hoy con un precandidato nacional que desde que llegó a la presidencia trabajó para lograr su candidatura y los mismo ocurrió aquí en Yucatán, donde el presidente ya se ve como senador, y es en ese sentido en el cual trabajan, no para el partido, sino para sus aspiraciones personales. Tenemos presencia del PAN en todo el estado, pero van a salir pronto algunas debilidades en la campaña.

Entonces, ¿cuál es el futuro para el PAN Yucatán?

AR: Da mucha tristeza porque para empezar no representa el PAN del que fuimos cautivados, espero que de todo lo que está ocurriendo haya lecciones, que de alguna forma influyan para que los actores que hoy se han replegado, tomen una actitud de mayor protagonismo y ayuden para que Acción Nacional vuelva a ser lo que era antes y también tengo la esperanza de que quienes hoy de alguna manera con su silencio, su complicidad, con su actitud pasiva, reaccionen y ayuden a que nuevamente Acción Nacional retome la posición que en el pasado tuvo. Y no me refiero a los cargos importantes dentro del panismo, sino a la posición que nos lleve a recuperar esa escuela de ciudadanía que fue el PAN, en que asuma esa misión de crear conciencia ciudadana, de combatir la corrupción y no sea cómplice de ella, estar nuevamente al lado del ciudadano, ser nuevamente un partido con sensibilidad que represente las causas ciudadanas.

¿Sabemos que usted es promotor del apoyo ciudadano para la ex panista Margarita Zavala, como es posible seguir siendo panista y ayudar a quien ya no lo es?

Margarita Zavala representa los valores que dieron identidad al panismo de antaño y aunque ella renunció a las siglas, entendemos que no renunció a sus valores, tiene una trayectoria y te aseguro que en Yucatán muchos panistas, sin abandonar las filas de Acción Nacional, están con ella y han dado su respaldo para que sea la candidata presidencial.

Hay muchos pero no van a salir a dar la cara porque como parte de las adopciones que han hecho los gobiernos del panismo de otros partidos, existe la represión para quienes disienten.