Oxkutzcab tiene su cerveza artesanal

¿Platícame tu proyecto cervecero?

Es de estilo Coors, solo que con un toque cítrico, pues le ponemos limón y en el fermentado se impregna con humo de tabaco, para darle un sabor diferente y suave además que tiene muy poco alcohol, solo 5 por ciento.

¿Cómo nació este proyecto?

Hace dos años hubo una conferencia en la escuela y el conferencista me llamo la atención mucho por lo que al final me acerque y resulta que es de Oxkutzcab por lo que pude entablar amistad y como el ya elaboraba cerveza, le pedí que me enseñara y como me gusta la cerveza así comenzó esto, comencé a colaborar con el que ya estaba enrolado en esto, pues realiza tres tipos de cerveza, por lo que aprendí y luego solo le puse mi toque con el limón y el humo.

¿Cuándo comenzaste con el proyecto?

Tengo desde febrero que comencé a crear la mía y desde hace tres meses la comencé a dar a conocer, pues tenía que encontrar el punto exacto y ya la comencé a vender a 40 pesos por ser artesanal, además que he invertido 8 mil pesos desde febrero para acá.

Ivan Soberanes, Joven Estudiante Creador de Cerveza Artesanal

¿Por ser un joven estudiante que dificultades enfrentaste para poder emprender y ver realizada hoy tu idea?

No fue fácil, pues el dinero no lo tenía y en su caso la escuela ayuda con infraestructura, la materia prima la tengo que poner yo, ahí fue donde mi familia me ayudo, ahora ya estoy tocando puertas para comercializar en restaurantes.

_Eliza Ongay