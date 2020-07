Otro golpe a ventas clandestinas de alcohol en municipio de Yucatán

La policía del municipio de Valladolid, Yucatán ha dado duros golpes a las ventas clandestinas de alcohol en plena ley seca impuesta por el gobernador Mauricio Vila, como parte de las acciones para prevenir el avance de la pandemia de coronavirus.

Anoche, durante un rondín rutinario agentes de la policía municipal decomisaron en la comisaría de Ticuch ocho cartones de cerveza de los denominados por los yucatecos como “misiles”, que además doblan su precio común en las agencias pero que ante la falta de sitios legales, la gente sí los paga para alimentar el gusto o el vicio de alcohol.

Asimismo, los policías municipales de Valladolid se encontraron una plancha, 23 latas de 335 mililitros y cinco botellas licor de caña de un litro que estaban en ventas clandestinas como alcohol de consumo.

Los policías municipales detuvieron a varias personas por violar la Ley Seca

Durante el operativo, los policías detuvieron José A. C. C., José I. B. C. y Milton A. C. C., quienes fueron trasladados al centro de detención municipal para el deslinde de responsabilidades, por violar la ley seca que desde hace semanas informó el gobierno de Yucatán como medida de prevención para evitar reuniones y conglomeración de personas ante el coronavirus que azota al estado.

Parte del alcohol en ventas clandestinas que encontró la policía

Sorprenden ventas clandestinas en Chemax

Ayer mismo, en la comisaría de Xcatzin, del municipio de Chemax la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Yucatán logró un decomiso de 128 latas de cerveza y un refrigerador y, además, detuvo a J.B.H.P., de 45 años de edad por violación a la ley seca que deber imperar hasta que las autoridades gubernamentales indiquen lo contrario, ya que se busca aminorar los casos de covid-19 en la entidad y la venta de bebidas alcohólicas genera que la gente se reúna y salga de sus casas.

En el transcurso de la tarde también se dijo que hubo otro decomiso en la Colonia Militar en Valladolid, pero de ello hasta ahora no ha informado la policía municipal.

