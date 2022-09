Óscar Gabriel podría ser víctima de desaparición forzada

Ante la inoperancia de las autoridades locales y el sigilo que se guardó desde el momento de su extravío, el adolescente veracruzano Óscar Gabriel González Fernández, extraviado desde el 12 de junio en Yucatán podría ser víctima de desaparición forzada por parte del Gobierno del Estado.

La activista de la asociación civil “Iniciativa Sinaloa”, Carmen Garnica Luna, quien recientemente acudió al Congreso del Estado de Yucatán a entregar un proyecto de iniciativa en desaparición forzada, recordó que este delito se comete cuando existe la negación de las autoridades a reconocer dicha privación de la libertad y por la ocultación de información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida, evitando que la víctima pueda ser protegida por las leyes.

En el caso de Óscar Gabriel, recordó que se encontraba separado de su madre y bajo la custodia del estado de Yucatán, debido a una denuncia por supuesta violencia familiar que la Fiscalía General del Estado (FGE) no investigó.

Añadió que no solo se le ocultó a su familia directa el paradero del adolescente veracruzano de 15 años a través de una medida restrictiva, sino que también permaneció en secreto su extravío durante 39 días.

Ya han pasado 82 días desde la desaparición de Óscar Gabriel

Consideró que podría tratarse de un caso más de desaparición forzada en Yucatán, como muchos otros de los cuales no se cuenta con un registro, lo cual dificulta cuantificar la cantidad de crímenes de este tipo que se cometen en la entidad.

“Si bien yo no tengo conocimiento de todo el caso, por lo que se ha dicho en los medios de comunicación, parece ser que (Óscar Gabriel) es una persona víctima de desaparición forzada”, mencionó la activista.

Por ello, afirmó, es necesario que Yucatán cuente con una ley en esta materia, con el objetivo de crear un registro de las personas desaparecidas y no localizadas, eficientar los protocolos de búsqueda para aminorar los tiempos de localización, incrementar los recursos de las comisiones encargadas de las investigaciones de personas desaparecidas y prevenir que este delito continúe en ascenso.

También te puede interesar: Gobierno ignora petición para hablar sobre Óscar Gabriel

Fiscalía hace lo que puede

Víctor Hugo Lozano Poveda

Por su parte, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Yucatán, Víctor Hugo Lozano Poveda, aseguró que a 82 días de la desaparición de Óscar Gabriel, la Fiscalía está poniendo total dedicación en la localización del menor.

“Creo que ellos desde el ámbito de sus competencias están realizando su labor, este Congreso del Estado no tiene facultades en ese sentido y poco podríamos aportar en un tema que se entrometería en la actividad de investigación”, expresó.

“Creo que es un tema que no se debe dejar pasar, pero también es un tema que estoy convencido que el señor Fiscal General del Estado (Juan Manuel León León) está trabajando de manera constante”, abundó.

Lozano Poveda añadió que “de manera puntual” los legisladores de la bancada panista están enterados de la desaparición de Óscar Gabriel por lo que publica en los medios y a través de las redes sociales, sin embargo, no tienen comunicación con el titular de la FGE, “porque no debemos de tenerla” y no son parte de la investigación.

Sobre el proyecto de iniciativa presentada por Garnica Luna, el diputado del IV Distrito explicó que la bancada panista esperará los tiempos establecidos y tendrán toda la apertura para poder realizar “un buen trabajo legislativo” bien sustentado y trabajado responsablemente.

“Creo que siempre nos debe de motivar y nos debe de llamar el legislar para estar a la vanguardia y estar en el momento adecuado de cualquier situación que se pueda presentar y que genere inseguridad, para que sigamos teniendo el estado más seguro”, reiteró.