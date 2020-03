Orgullosa de representar a Yucatán en la 41 Muestra Nacional de Teatro

La actriz Ariadna Medina, quien formará parte de la Dirección Artística de la 41 Muestra Nacional de Teatro (MNT), que se llevará a cabo en Yucatán en noviembre, platicó en exclusiva con La Verdad Noticias acerca del compromiso que adquiere en este importante evento.

La fundadora de la compañía Murmurante Teatro compartió sus impresiones tras confirmarse que ella había sido la elegida, entre las candidatas que también fueron consideradas, entre las que estuvieron Socorro Loeza e Ilsee Morfín.

“Acepte este compromiso porque considero que podría aportar mucho de todo lo que he aprendido a lo largo de 25 años de trayectoria profesional. No solamente he sido actriz sino también directora, productora y gestora”, comentó de entrada Ariadne.

La labor de Ariadna Medina ha logrado ir expandiendo el horizonte de lo teatral hacia el contexto local y social. En la foto aparece con el director Juan de Dios Rath.

“He participado en seis muestras nacionales de teatro; una como actriz independiente y cinco con mi grupo. Tengo una visión amplia del panorama nacional del teatro. Como jurado de México en escena he conocido el trabajo de muchos compañeros, cuyas poéticas están repercutiendo actualmente en la escena nacional“con todo un abanico diverso de lenguajes escénicos”, dijo.

Ariadne representará al estado como parte de dicho órgano que organiza la MNT, auspiciada por la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Teatro, que en su emisión 2020 será coproducido con Sedeculta.

“He realizado curaduría para festivales. Soy una mujer creativa y apasionada del teatro y a quien le gusta que las puestas en escena presenten buena factura. Además amo a mi tierra y me encantaría que esta muestra fuera memorable”, compartió entusiasmada.

Una designación que demanda mucho trabajo

Como parte de sus responsabilidades, participará en las diferentes actividades antes y durante la Muestra, como reuniones con la comunidad artística, recorridos por los diferentes espacios propuestos para la realización de eventos, el desarrollo de las convocatorias, la revisión de proyectos, postulaciones y deliberaciones, así como la programación, producción, desarrollo y cierre del evento.

Pero todo ello no inquieta a Aridane, quien es una mujer sumamente dinámica y dedicada. “Me agrada que exista esta oportunidad de mostrar lo que se está haciendo en el interior del estado porque tiene un valor social y comunitario. Sé que este trabajo curatorial implica mucho esfuerzo y tiempo, pero me gustan los retos”, agregó convencida.

Sus compañeros de Murmurante felicitaron a las tres mujeres de escena que se postularon en los términos de la convocatoria para formar parte de la Dirección Artística de la 41 Muestra Nacional de Teatro: Ariadna Medina, Socorro Loeza e Ilsee Morfín.

Ariadna agradeció a La Verdad Noticias por haber apoyado con oportuna difusión sus diversos proyectos culturales a lo largo de los años.

“Creemos que las tres son referentes locales de capacidad y profesionalismo, pues lo han demostrado con su trabajo artístico. Nos congratula y emociona que Ariadna Medina, fundadora de nuestro colectivo artístico, haya obtenido la mayor cantidad de votos en el ejercicio democrático propuesto por la comunidad teatral de Yucatán”, suscribieron.

El carácter comprometido de Ariadna, su interés por lograr los objetivos, su experiencia como jurado para programas del FONCA, así como su asertividad y esfuerzo incansables han contribuido a que nuestro grupo genere trabajo y se permita colaborar en sintonía con agentes culturales de diversas disciplinas, añadieron.

A través de esta designación Ariadna Medina formará parte de un cuerpo colegiado con quienes habrá de tomar decisiones concernientes al diseño de la 41 MNT, la curaduría y selección de las obras, así como de la programación de las mismas, concluyeron.

