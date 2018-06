Opera mafia de estafadores en Yucatán

Una red bien organizada de estafadores, que involucraría a notarios, empleados bancarios y del registro Público de la Propiedad, entre otros, fue puesta al descubierto por el investigador y sociólogo de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) Luis Alfonso Ramírez Carrillo, quien tras ser víctima de despojo de una propiedad se dedicó varias semanas a investigar, obteniendo resultados alarmantes.

“Estuve revisando el Diario Oficial y pude encontrar las demandas, y si revisamos los últimos 5 años, podemos encontrar en estas demandas a los mismos notarios involucrados en al menos un centenar de demandas de carácter penal”, explicó Ramírez Carrillo.

“No puedo generalizar diciendo que son todos los notarios, pero yo sí puedo hablar de que existe el ‘top’ de los notarios más corruptos de Yucatán, entre los que están al menos una decena de notarios suplentes que se han dedicado a realizar maniobras para despojar a los yucatecos de sus casas y sus terrenos. Hay mucha gente que lo ha dicho antes y ha hecho sus demandas personales, pero a mí me parece que es fundamental no poner una sola demanda individual yo estoy haciendo mi demanda civil, posiblemente me lleve unos tres años para que se resuelva cuando el grupo de los que causaron este fraude en solo 23 días lograron despojarme de una propiedad”, agregó.

De acuerdo con sus propias indagatorias, el problema de despojo de casas y terrenos contra los yucatecos se ha venido registrando desde los últimos 5 años pero se ha recrudecido exponencialmente en los últimos 18 meses, incluso en las agencias investigadoras ya tienen identificado por los menos que los problemas se originan en tres bancos de la entidad.

“En Yucatán existe el programa de seguridad “Escudo Yucatán” que no permite el paso de personas dedicas a delinquir, este escudo es por arriba, pero por abajo se nos está colando esta mafia que está delinquiendo a través de tramites con la ayuda de notarios”, recalcó.

El investigador dijo que se trata de un problema que le está abriendo la puerta a la delincuencia organizada, “ellos vienen a posicionarse en nuestro estado y una vez adentro van a diversificar sus actividades con el cobro del derecho de piso y otros delitos” adelantó.

Indicó que “estos fraudes inmobiliarios que se cometen ahora por una delincuencia organizada sin violencia, pero si le damos la espalda, si las autoridades no lo atienden y lo resuelven, vamos a tener un problema grave, se corre el riesgo de que pasemos a la siguiente etapa y Yucatán está tiempo de frenar un delito muy grave”.

Ramírez Carrillo agregó que sus investigaciones le permitieron saber que notarios del Estado de México, de Torreón, Coahuila; de Guadalajara, Jalisco, y de Quintana Roo, están legitimando propiedades de Yucatán con el mismo esquema de fraude: conexiones con los bancos porque muchas veces los fraudes que se hacen son sobre casas que tienen embargos y hay conexiones con los servidores que dan los datos en el Registro Público de la Propiedad, “y encontré que muchas veces la gente que da de alta una propiedad con una hipoteca falsificada aparece en otro caso como un comprador de buena fe, es decir que son los miembros de la misma banda, que operan desde Michoacán, Edomex y Quintana Roo y que ocupan distintas posiciones en los procesos de fraudes”.

Pero la columna vertebral del fraude son los notarios, porque sin la fe pública del notario nada de esto estuviera sucediendo; el notario siempre se lava las manos diciendo que lo engañaron porque le presentaron una credencial del INE y él únicamente dio fe.

Dijo que consultó con notarios que habían trabajado en Quintana Roo hace 10 años y le dijeron que “estaban viendo una película que ya había ocurrido en Quintana Roo, con el despojo de propiedades”.

“Estoy abriendo una página de Facebook para que la gente me envíe su caso, para que se vea que sí existe y se sepa quiénes son los notarios que están involucrados, yo estoy dispuesto a dar a conocer a los notarios corruptos de los 100 que tienen actividad en Yucatán, tengo la lista de los más corruptos”, advirtió.

Falsifican una supuesta liquidación de adeudo con la institución bancaria, en este caso, con los datos exactos del crédito hipotecario y los nombres de los funcionarios bancarios capaces de gestionar una liberación de hipoteca.

Dar fe pública de la liberación del crédi to. (Luis Alfonso Ramírez Carrillo tenía su crédito con pago mensual. Pero intervino un notario del Estado de México (Notario Público 28, Alfonso Flores Macedo), de Ciudad Netzahualcóyotl, quien avaló la supuesta liberación del crédito, que aparece firmada por una funcionaria bancaria.

El documento se presenta en el Registro Público de la Propiedad de Yucatán (RPPY) para que se inscriba la libertad de gravamen y la propiedad sale a venta.

Falsificación de la compraventa del predio, simulando la presentación y firma del propietario, en este caso Luis Alfonso Ramírez, ante el notario público de Yucatán Luis Alberto López Rosado, quien da fe de la supuesta operación de compra -venta.

El nuevo “propietario” se mete en su vivienda recién adquirida para arreglarla y preparar su venta a un tercero, todo esto en 23 días.

Enterada del problema que parece crecer como una “enorme bola de nieve”, la diputada María Beatriz Zavala dijo que desde hace diez años puede verse cómo el número de demandas por despojo de casas habitación y de terrenos en Mérida, y en todo Yucatán aumenta con rapidez en las oficinas del Ministerio Público. La gran oferta de aproximadamente 50 mil casas cerradas y miles de terrenos baldíos tan sólo en Mérida, al mismo tiempo que aumenta la demanda de vivienda por la inmigración a la ciudad, nos muestra que este problema crecerá los próximos años, despojando a los yucatecos y meridanos de su patrimonio y de los ahorros de toda una vida, mediante cientos, quizás miles de fraudes que están impunes.

Ante ello, propuso una iniciativa para reformar la Ley del Notariado, la cual plantea que sea obligatorio para el notario exigir al menos dos documentos de identidad, aparte del comprobante domiciliario.

Además, en el caso de la credencial del INE, que sea obligatorio por ley consultar al INE si tal credencial es auténtica o no. Del mismo modo, es necesario que se invaliden las compraventas que no hayan cumplido con el aviso preventivo y el aviso definitivo del notario al Registro Público, es decir, que los avisos sean obligatorios.

Proponemos también que no se pueda por ley adjudicar y concluir un cambio de propietario antes de transcurridos tres meses entre el aviso preventivo y el último aviso, para dar oportunidad a que un posible fraude sea percibido.

“Con esta iniciativa proponemos establecer por ley, un Sistema de Alerta Registral. Es decir, que se publicite e invite a todos los propietarios a inscribir un teléfono digital o dirección electrónica en el Registro Público para que las computadoras de éste den aviso cuando se esté realizando una operación con un predio del registrado, sea una transferencia con o sin su consentimiento. La emisión de la alerta debe ser obligatoria para el Registro una vez que el ciudadano se haya inscrito al sistema de alerta.

También proponemos establecer un tablero electrónico a donde se vayan asentando de manera concentrada los primeros, segundos avisos y avisos definitivos de venta de todas las operaciones de compraventa conforme se van realizando, en tiempo real. Esto evitaría la finalización de muchos fraudes iniciados desde los protocolos notariales.