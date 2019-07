Ondas tropicales y tormentas eléctricas se encaminan a Yucatán

Fuertes lluvias y tormentas eléctricas afectaran la Península de Yucatán, tras la llegada de una nueva onda tropical, pese a las lluvias el calor seguirá sin darle descanso a la región por lo que las temperaturas seguirán siendo elevadas.

Así mismo la cantidad de lluvias y tormentas eléctricas se incrementaran debido a la llegada de la onda tropical No. 14, que se localizará sobre el Occidente de la Península, igual se espera la presencia de vientos fuertes y posible cada de granizo en algunas zonas del estado.

Para el fin de semana se espera llegada de dos nuevas ondas tropicales que aumentarían y prolongarían la probabilidad de precipitaciones en la Península.

Para este martes se pronostican de nuevo temperaturas de calurosas a muy calurosas en #Yucatán, sin que se descarten fuertes chubascos vespertinos en diversos puntos de la entidad pic.twitter.com/2kbfajiLIs — Conagua Yucatán (@conaguayucatan) 9 de julio de 2019

Las temperaturas alcanzarán máximas de entre 35° C y 40° C en Yucatán y Campeche, mientras en Quintana Roo serán de entre 30° C y 35° C. Las mínimas al amanecer en los 3 Estados de la Península serán de entre 20° C y 25° C.

En general para está semana se pronostican de nuevo temperaturas de calurosas a muy calurosas en el estado, sin que se descarten fuertes chubascos vespertinos en diversos puntos de la entidad.

CANÍCULA EN YUCATÁN

Por otra parte lo efectos de la canícula vendrán más fuertes que nunca para México, será la temporada más caliente del año sus efectos serán más visibles en: Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Morelos, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y una porción de San Luis Potosí.

PREVÉN #CANÍCULA INTENSA EN MÉXICO ESTE 2019



Ante la disminución de lluvias y un incremento en las temperaturas, el #SMN @conagua_clima informó que este próximo viernes 12 de julio dará inició la canícula, un periodo de 40 días en los que se espera calor extremo. pic.twitter.com/jiK3mXTgjt — Sistema Institucional de Protección Civil ISSSTE (@sintproc) 9 de julio de 2019

Dale clic en la estrella de Google News y síguenos

En la Península, se podrán alcanzar temperaturas por encima de los 45 grados centígrados y con áreas más afectadas.