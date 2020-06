'Ojalá me contagie yo y no mi familia', la frase que se repite en hospitales de Mérida

Luego de tres meses de que inició en Yucatán la pandemia del coronavirus, en diversos hospitales de Mérida se empieza a notar cada vez el ánimo decaído de decenas de enfermeros y médicos.

La primera enfermera transgénero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), María Andrea Canto, indicó que frases como: “Ojalá me contagie yo y no mi familia”, se escuchan mucho más en hospitales.

En los hospitales de Mérida cada vez se escuchan frases desalentadoras.

Las frases que se repiten en los pasillos de hospitales y centros de salud de Mérida, son los siguientes: “Ojalá me contagie de una vez.”, “Ojalá me contagie al final.”, “Ojalá me contagie cuando haya vacuna”.

Los más desgarradores son los siguientes: “Ojalá me contagio solo yo y no mi familia” y el de “Ojalá que cuando me contagie, no tenga que necesitar respirador”, una realidad que sólo se viven en los hospitales.

María Andrea Canto comentó que la única certeza que tiene el personal médico es que puedes caer en cualquier momento, antes o después, ya que siempre están expuestos al nuevo coronavirus Covid-19.

A pesar de estas frases, el personal médico en Mérida y en el resto del estado continúa en lucha, viendo rostros de colegas nuevos, aunque han dejado de ver a otros, quienes perdieron la batalla ante el Covid-19.

Panorama del Covid-19 en Yucatán es críticto

Debido a lo anterior, personal médico criticó a las personas que no tienen la necesidad de estar en la calle, de exponer a sus familiares de contagiarlos de coronavirus, mientras ellos buscan no contagiarlos.

"Ojalá me contagie yo y no mi familia", la frase que más se repite en hospitales de Mérida.

Las desgarradores frases del personal médico, se dan en un panorama complicado en Yucatán, ya que en la última semana se ha registrado más de 300 nuevos casos de coronavirus, según estadísticas locales.

Tan sólo ayer viernes 19 de junio, la Secretaría de Salud de Yucatán informó que hubo 90 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, y al menos 13 personas perdieron la vida a causa del Covid-19.