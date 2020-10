Oculta Mauricio Vila a yucatecos gasto de 1,500 mdp del préstamo para pandemia

Desde el Senado de la República, la legisladora Verónica Noemí Camino Farjat alzó la voz a nombre de la inmensa mayoría de yucatecos que no han sido escuchados y menos atendidos para señalar las malas decisiones del gobernador Mauricio Vila y su equipo.

La senadora Verónica Camino exige cuentas claras al gobernador Mauricio Vila

Las cuales, recrudecieron los efectos económicos y de salud en la entidad provocados por el Covid-19, donde pese a que se le autorizó un crédito por 1,500 millones de pesos, denominado “Plan de Contingencia”, no ha rendido cuentas a nadie.

En entrevista con La Verdad Noticias, expuso que la situación por la que atraviesa la entidad por este padecimiento no ha sido menor, ya que el impacto económico golpeó a la mayoría de las familias, tanto en las zonas urbanas, semiurbanas, rurales y costeras, así como al comercio, la industria, los servicios y también al turismo, entre otras ramas de la economía.

Cierre de la economía no fue impacto menor

Expuso que lo que se padece todavía en el centro de la capital y en si en toda la entidad: “no es un impacto menor, al contrario, es un golpazo que ha provocado la baja de los negocios y su cierre. Lo criticable es que cerraron la economía desde el 17 de marzo mientas en otros estados fue hasta el 1 de mayo.

Los recursos del préstamo entregado a Mauricio Vila no han servido para frenar la imparable cifra de contagios y muertes de Covid-19 en la capital yucateca

Pero además: “el 1 junio empezó la reapertura grande de la economía, lo que provocó mayores contagios”, lo que acentuó la pandemia hasta la fecha.

Destacó que el gobernador Mauricio Vila realizó reuniones con grupos de empresarios, “pero en ningún momento se consultó a la ciudadanía, lo que ellos también pensaban, no hubo manera de informar”.

No se consultaron a los ciudadanos, puntualizó, “ha sido un grave error”.

No se ha informado con precisión de la grave crisis que se vive en todo el estado, ni siquiera lo que ocurre en el Centro de Mérida, donde así como hay grandes negocios también hay pequeños, donde la gente con el rayo del sol tiene que caminar más de nueve cuadras y no ha sido suficiente el servicio de traslado para mujeres embarazadas y personas discapacitadas promovido por el ayuntamiento, “eso no da, no aguanta, que además es un refrito de hace muchos años.

Gastos superfluos en imagen

Sobre la mala administración de recursos criticó el exagerado gasto en el ramo de comunicación: “demasiado presupuesto; antes el PAN lo criticaba y cuestionaba ahora, ni de chiste, lo encubre. Y el hecho de que en la mayoría de los medios de comunicación no se digan las cosas como son y únicamente se publiciten los boletines oficiales es señal de que algo está mal, nos muestra algo oculto”.

Sector Salud grave

“A eso le tienes que sumar las diferentes situaciones periféricas, refirió: por ejemplo los trabajadores de salud, los enfermeros que están en el hospital Siglo XXI y en el Valladolid, quienes con pancartas y fotografías han denunciado que no se les ha pagado.

Eso preocupa, porque recordemos que cuando se le autorizó el endeudamiento por 1,500 millones de pesos al gobierno del estado, mil millones eran para cubrir temas de economía y hacer programas sociales y ayudar a la gente, pero ahora no tenemos información alguna, eso preocupa, y te puedo decir de primera mano, que los números no cazan, ni tampoco –Mauricio Vila- ha esclarecido que le dio a los empresarios que sacaron un crédito con NAFINSA (Nacional Financiera).

Enfermeros del Siglo XXI en Yucatán donde se atiende el Covid-19 han expuesto la corrupción del gobierno de Mauricio Vila

“¿Por qué lo anunció el gobierno del estado si no era su dinero?, esto tampoco ha podido esclarecer; y de los 1,500 millones de pesos, 500 millones eran para pago de salarios, para el cobro de salud y para el pago de salarios, a la gente que se les está pagando de ese dinero, no ha habido anuncio de que se les esté pagando, se les contrató desde el mes de abril o mayo. No se sabe nada”.

Desvío de recursos

A lo que la Senadora Camino Farjat cuestionó:

“¿Qué ya se acabaron ese dinero, esos 500 millones de pesos, como para que no les paguen?

No se sabe cuánto se ha gastado, a qué gente se le ha pagado, el hecho de no informar crea muchas dudas, por lo que también nos preguntamos ¿Cómo es que no se le ha pagado al personal de salud?”.

Por si fuera poco, añadió, algo que no ha dicho “es que el inmueble del Siglo XXI se inundó porque se colapsaron las tuberías del drenaje, ya que se registró un asentamiento de las estructuras, lo que provocó una severa inundación. De eso tampoco Mauricio Vila ha dicho nada”, puntualizó.

“Hay versiones de que las estructuras se asentaron, las coladoras principales se fracturaron. Eso generaría un caos dentro de la obra; urge una investigación”.

Hay que recordar que a principios de año dijeron que la obra constaría primero 200 millones de pesos”. El hecho de no informar nos va a llevar siempre, recalcó a hacernos este tipo de cuestionamientos y generar estas dudas.

Mauricio Vila tampoco ha informado el costo de la conversión del Centro de Convenciones Siglo XXI como hospital provisional Covid-19

La Senadora Camino Farjat, pese a su juventud, cuenta con estudios de Licenciatura en Derecho y la maestría en Administración Publica, aunado a su experiencia como diputada local y funcionaria estatal, lo que le da conocimiento de causa para señalar lo mal que está gobernando Mauricio Vila y su gabinete en perjuicio de los habitantes del estado y dejando sobre todo hipotecado al estado, deuda que tendrán que pagar todos los yucatecos por varios años.

Desapareció dinero de despidos SEGEY

¿Sobre los despidos en la Secretaría de Educación (SEGEY), cuál es su opinión?-Se le preguntó:

Lo que ocurre con el personal de Salud tenemos otra situación todavía más grave, por la cantidad de personas afectadas, nos referimos a los contratos en SEGEY.

El personal de contratos de SEGEY, por humanidad, empatía, por lo que tú quieras, debieron otra vez otorgarlos a las personas para que no se queden sin ingresos. Ahora esto no significa que ese personal operativo o docente no trabajara.

Si cierra uno las escuelas un mes, con un mes a los planteles les entra humedad, la tienen que abrir todos los días, hay que darles limpieza y eso es algo que tiene que hacer el personal operativo, ¿cómo no los vas a contratar? Se hacen focos de infección, ya tienen tareas asignadas.

La senadora Verónica Camino Farjat, una vez más habla para La Verdad Noticias sobre las corruptelas de Mauricio Vila

Asimismo añadió: Que muchos maestros, independientemente de las clases de la SEP por televisión, están dando clases a través de las plataformas de internet, en línea, a través de zoom, e incluso en los planteles escolares los maestros dejan las tareas a realizar.

Asimismo la SEGEY cuenta con su plataforma Kaambal (aprender en maya), expuso.

-¿Por eso se preguntó quién no está trabajando, incluso el personal administrativo tiene que llevar la documentación de las personas? Si el organismo administrador de la SEGEY ni siquiera puede por la carga de trabajo que tiene, será por falta de experiencia no saben, entonces ¿cómo puede cargar con todos los expedientes de los alumnos?

La senadora Verónica Camino es una de las pocas voces que en Yucatán y en senado ha señalado constantemente el mal gobierno de Mauricio Vila

Lo más grave -recalcó la Senadora- es que el presupuesto para estos lugares -para el pago a maestros y personal operativo- está considerado dentro del presupuesto de egresos aprobados el 31 de diciembre de 2019, dónde está ese recursos, porque el Congreso del Estado no ha habido un llamado para que se informe en que se gastó ese dinero, dónde está, en qué partidas, ¿a dónde mandó ese dinero?

De la misma forma la representante del Estado reiteró:

-¿Cuánto tiempo Mauricio Vila le dijo a la gente: “no habrá pan en la mesa”?, ¿cuánto dinero le destino Mauricio Vila a esa campaña? Se preguntó. Y ahora anda presumiendo que el estado va saliendo adelante.

Por fortuna, dijo, la industria de la construcción no paró, muchísima gente durante la pandemia pudo hacer arreglos en sus casas, actualmente se siguen construyendo edificios, inaugurando lugares entonces eso ¿del “pan en la mesa” que fue? ¿Fue una campaña para salir a denostar a quienes no estuvieran de acuerdo con él? (Continuará).