Ocho casos de mujeres acusadas de homicidio al sufrir un aborto en Yucatán

En Yucatán se han documentado ocho casos de mujeres que son acusadas por el delito de homicidio en razón de parentesco sólo por el hecho de haber sufrido una emergencia obstétrica, es decir porque sufrieron un aborto espontáneo o un parto fortuito.

De acuerdo al portal ‘Aborto Yucatán’, los casos están acompañados de métodos obsoletos, sentencias armadas con argumentos misóoginos y una defensoría que no defiende a las mujeres, lo cual es considerada una injusticia, cuando en la mayoría de los casos se trató de mujeres imputadas que viven en situación de pobreza e incluso no tienen acceso a educación.

De 2005 a 2020, ‘Aborto Yucatán’ ha documentado 8 lamentables casos que te presentaremos a continuación:

El primer caso es de una joven que fue llamada Zafiro, quien en 2005 contaba con 21 años de edad y sufrió un parto fortuito en el traspatio de la casa de su abuela. La joven no sabía leer ni escribir y al momento del parto presentó hemorragia y fue trasladada al hospital. Su bebé falleció y durante las investigaciones no se determinó con certeza si el producto era viable. Fue sentenciada a 10 años de prisión.

En 2007, Alba, originaria de Ucú, contaba con 19 años de edad cuando sufrió un parto fortuito en su casa. No llevó control prenatal y declaró que al momento de dar a luz, el producto no lloró, ni se movió. Lamentablemente firmó una declaración que no leyó por confiar en su defensa, razón por la que fue sentenciada y gracias a un amparo que presentó siete años después logró ser absuelta.

Evelia, tenía 27 años de edad en 2009, cuando fue víctima de abuso sexual, quedando embarazada. Originaria de Tixmehuac, es mayahablante y supo de su embarazo cuando tuvo una emergencia obstétrica en su casa. Las autoridades le hicieron firmar una declaración escrita en español y fue condenada a 12 años y medio de prisión, así como se le impuso una multa de 154 mil 811 pesos y sólo le han reducido dos años de condena.

El siguiente caso se trata de un menor de edad, quien fue llamada Alissa, quien en 2009 sintió un malestar y la llevaron con un hierbatero, quien le dijo que tenía ‘un producto del mal’ y tras sufrir un parto fortuito, instruyó lo que el curandero le había dicho, por lo que depositó el producto en unas bolsas junto a la carretera. Sufrió retención placentaria y edema vulvar. Se desconoce su situación legal.

En 2011, la joven Nicté tenía 17 años de edad cuando fue víctima de abuso sexual y mientras trabajaba tuvo un parto fortuito, por lo que fue internada un año en el Ceama. Nunca llevó un control prenatal y no sabía si el producto estaba vivo.

Esmeralda de 25 años desconocía que estaba embarazada en 2013, por lo que nunca llevó un control prenatal y sufrió un parto fortuito luego de tener una caída en la casa donde laboraba. Tuvo una hemorragia al momento del parto y el producto no tenía señales de vida. Tras una apelación fue condenada a 10 años y un día de prisión.

El caso de la joven que sufrió un aborto en una escuela de Mérida está en proceso legal.

Alejandra tenía 17 años de edad en 2019 cuando sufrió un aborto espontáneo en su escuela. Desconocía que estaba embarazada, ya que empleo anticonceptivos y no dejó de tener periodo menstrual. Presentó desgarre vaginal y hemorragia y actualmente enfrenta un proceso penal.

En 2020, Micaela sufrió un parto fortuito a sus 17 años, en un consultorio médico. Presuntamente las autoridades convencieron a su mamá de denunciar, aunque no entendía el proceso, ya que es mayahablante. La joven fue sentenciada a cinco meses de internamiento preventivo en el Ceama. Se declaró culpable por dos años de sesiones de asesoramiento.

Cabe destacar que el principal motivo para procesar a estas mujeres es la causa de la muerte del producto.

De acuerdo a la investigación presentada por ‘AbortoYucatán’, la Fiscalía recurre a un proceso denominado docimasia pulmonar, la cual consiste en sumergir los pulmones del producto en agua, si flotan o sacan burbujas, se concluye que nació vivo y respiró.

Lo más preocupante es la criminalización de las mujeres.

Con los resultados de este proceso, la autoridad presume que ‘sí respiró y después murió, significa que en ese período de tiempo lo mataron’, sin tomar en cuenta las condiciones en que se dio la emergencia obstétrica.

El ginecólogo Alfonso Carrera asegura que esta prueba está obsoleta, ya que en algunos casos, los pulmones pueden flotar por alguna infección y en los casos en los que reciben atención médica, se les mete oxígeno de manera artificial.

Cabe mencionar que los más preocupante de esta situación es la criminalización de las mujeres sin importar que han pasado por un aborto o partos fortuitos.

