Obras meridanas son trampas mortales para los ciudadanos

Agujeros para rejillas y pozos recolectores son un peligro para automóviles y transeúntes

‘Desde que empezaron las obras tanto de repavimentación y construcción de pozos y alcantarillas, pedimos que se hicieran señalamientos muy precisos e informativos, que permitieran a los conductores de automóviles, e incluso a peatones, a tomar sus precauciones y evitar posibles accidentes’, indicaron. ‘Nunca nos hicieron caso’, dijo el regidor Rudy Airam Pacheco Aguilar, quien señaló que ya se han registrado accidentes vehiculares como el ocurrido el pasado sábado en la noche, cuando por la falta de señalética un vehículo resultó dañado y los únicos que deben pagar por la desidia de esta administración son los meridanos: ‘no puede ser posible que el alcalde no sea capaz de pedirle a Obras Públicas y a las empresas responsables que coloquen letreros preventivos’, agregó.

PREVENCIÓN, NO REACCIÓN

‘Pedimos prevención y no reacción, señalética de calidad y no simples cintas sujetas por ramitas que ya se están cayendo y que son imperceptibles durante la noche, esto más que una respuesta o atención a los meridanos, parece un insulto para ellos sentenció el regidor al tiempo de cuestionar la sensibilidad del alcalde y del director de Obras Públicas’, agregó.

Te puede interesar

Antes que ocurra una tragedia, regidores del Ayuntamiento de Mérida pidieron a la Dirección de Obras Públicas señalizar las alcantarillas y tramos de calles que se encuentran en reparación, ya que se han registrados accidentes nocturnos por la escasa visibilidad y la ausencia de señales preventivas.El percance citado se registró en la calle 72 (Reforma) entre las Avenidas Colón y Cupules, con dirección al norte, cuando un auto cayó en un agujero para la construcción de pozos y alcantarillas, que no contaba con las señales de precaución. Añadió que luego de tener conocimiento del percance acudió a la avenida antes mencionada y lo único que encontró fueron alcantarillas a medio construir con el escombro alrededor -algo común en estas obras- sin embargo, le colocaron pequeñas ramas de árbol sujetando cintas amarillas que se están cayendo.Pacheco Aguilar cuestionó ‘El regidor dijo que ya es hora que tomen cartas en el asunto y no sea hasta que las personas que se accidenten vengan al ayuntamiento a pedir el resarcimiento de daños, porque además están en su derecho de exigir que estos’. Pero no solo la falta de señalización y los escombros en las rejillas son un problema para automovilistas y peatones, también el agua estancada de lluvias pasadas y recientes en las intersecciones de las principales avenidas, debido a que las rejillas de los pozos se encuentran de igual forma atestadas de basura, tapando las rayas amarillas y sin espacios para el cruce de los peatones, que deben dar prolongados rodeos o definitivamente pasar entre los charcos de agua,