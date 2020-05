Obligan a empleados con diabetes e hipertensión a volver al trabajo en Yucatán

A través de redes sociales, se ha denunciado que una empresa no esencial de Yucatán, está obligando a sus empleados con diabetes e hipertensión a volver al trabajo en medio de la pandemia por el Covid-19.

En la denuncia se dijo que una empresa que fabrica bolsas de plástico, hizo regresar a sus empleados con problemas de salud, después de que los envió a su casa unas semanas por la pandemia del coronavirus.

Empleados de empresas no esenciales de Yucatán están regresando al trabajo en Fase 3.

De acuerdo con los quejosos, cuando comenzó la contingencia por el Covid-19, la empresa envió a sus casas a personas diabéticas y con hipertensión, esto para evitar exponerlos a contagiarse de coronavirus.

En plena Fase 3 y en días en que la pandemia presenta números altos respecto a contagios y muertes, la empresa ya obligó a sus trabajadores diabéticos e hipertensos a volver al trabajo de manera normal.

Según los quejosos, la empresa implementó un filtro sanitario, pero según ellos, no garantiza que los trabajadores no sean vulnerables a contagios, por lo que dijeron estar inconformes con regresar.

Empresas de Yucatán regresan al trabajo mañana

Aunque se informó que a partir de mañana, sólo las empresas del sector aeroespacial, aeronáutico y automotriz regresarán a trabajar, algunas empresas no esenciales ya están operando de nueva cuenta.

Algunas empresas de Yucatán regresarán mañana al trabajo como parte de la reactivación.

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, también dijo que a partir del 1 de junio el sector de la construcción regresaría al trabajo, pero los ramos que regresen deberán aplicar filtros de prevención.

De no hacerlo, podrían ser acreedores de una sanción, aunque el gobierno del estado no ha dicho cuántas empresas han sido multadas por no acatar las medidas de prevención durante la Fase 3 de la pandemia.

Fotografías: Cortesía de Pedro Hernández.