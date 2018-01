Oaxaqueños traen a Yucatán ‘insectos como botana’

La migración a Yucatán ha traído a la capital diferentes productos que no son muy comunes en esta región del país; y en las calles del Centro Histórico es recurrente ver a ambulantes ofreciendo chapulines, nueces con frutos secos, uvas, entre otros.

Caminando por el primer cuadro, peculiares personajes pueden ser vistos en las banquetas ofreciendo estas exóticas botanas, que son los chapulines oaxaqueños.

Chapulines en Yucatán

‘Venimos por dos meses, somos como diez que venimos a Mérida; yo soy de Veracruz, pero los chapulines que traemos son de Oaxaca. Damos un vasito por 35 pesos, y si quiere más cantidad pues disminuye el precio’, comentó Javier Flores, comerciante.

Explicó que cada uno de los vendedores tiene alrededor de un kilogramo, y esto les dura aproximadamente entre dos y tres días, ‘ya que cuando se nos gastan, nos surten con más producto, así hasta completar los dos meses aquí’.

Otro de los productos que oferta, pero a 30 pesos la porción, son las almendras con cacahuate garapiñado, arándano y frutos secos. ‘Tenemos para todos los gustos, tenemos los chapulines que son sazonados y que se les puede agregar limón, chile o salsa, y las nueces que son dulces, y estas les gustan mucho a los niños’, dijo.

Los chapulines son un producto que no consumen muchos yucatecos, por lo que su venta no siempre es positiva. ‘Muchas personas nada más nos ven, pero se asustan porque no están acostumbrados a comer estos insectos, pero están ricos como botana, sobre todo con limón’, indicó.