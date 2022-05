Nuevo albergue para niños con cáncer en Yucatán aún necesita recursos

En febrero de 2022 fue colocada la primera piedra para la construcción del nuevo albergue de la Asociación Mexicana de Apoyo a Niños con Cáncer (AMANC) de Yucatán. El costo total del nuevo inmueble sería de 15 millones de pesos, pero la asociación civil aún requiere de los donativos de la sociedad civil, empresas y gobiernos, para poder llevarlo a cabo.

Como informamos anteriormente en La Verdad Noticias, AMANC es una organización sin fines de lucro, que brinda apoyo a las familias cuyos niños de cero a 18 años luchan contra el cáncer.

A pesar de que el albergue actual se encuentra en Mérida, recibe a decenas de familias beneficiarias del interior del Estado, así como de Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Veracruz, Chiapas y el país vecino de Belice.

Su labor humanitaria comenzó en un espacio pequeño, donado por la Delegación Yucatán de la Cruz Roja Mexicana y se encuentra en la calle 68 con 65 y 67 del primer cuadro de la capital yucateca.

Al inicio, el albergue contaba con cinco cuartos, posteriormente se ampliaron a ocho y más recientemente a 10, pero la demanda es tanta, que en la actualidad no se dan abasto para hospedar a las decenas de familias que acuden a ellos, ya sea para encontrar un lugar donde pasar la noche, donde comer o alguien que les ayude a conseguir un medicamento faltante en la farmacia de la institución oncológica.

Apoyo sin igual

Socorro y Adán encontraron en AMANC el apoyo que necesitan en tiempos difíciles

Desde hace 12 años, Socorro Borges Cohuo y su hijo Adán comenzaron a luchar contra el cáncer. A la corta edad de seis, el pequeño fue diagnosticado con Leucemia, por lo que requirió de un tratamiento oncológico que solo podía ser suministrado en el Hospital General “Dr. Agustín O’horán”.

Originarios de Kancabdzonot, comisaría del municipio de Yaxcabá, madre e hijo viajaban al menos una vez a la semana y dormían en la calle o en la sala de espera de un hospital ubicado en el centro de Mérida, debido a que no tenían para regresar a casa.

Fue hasta que se pusieron en contacto con AMANC Yucatán que encontraron una mano amiga, un espacio cómodo para dormir y un lugar para comer después de las visitas al médico, que en ocasiones se pueden prolongar por varios días y un espacio para urdir las hamacas con las que encuentra un sustento para su familia.

“Cuando llegue acá no tenía ni un peso porque lo gasté en el viaje, en el ingreso de mi hijo al hospital, que aún dado de alta no me dejaron llevarlo a la casa por la doctora, entonces vine acá (a AMANC) y me prestaron el bastidor para que pueda trabajar”, comentó la mujer.

Adán concluyó su primer tratamiento, estuvo bajo vigilancia epidemiológica, pero cuatro años después tuvo una recaída.

Han pasado cuatro años desde que comenzó nuevamente con la quimioterapia, ahora no tiene pelo y no quiere que lo vean. Prefiere refugiarse en el cuarto que la asociación le ofrece.

“AMANC ha sido muy importante para nosotros, su ayuda ha sido indispensable, porque antes no teníamos a nadie, cuando yo comencé a viajar nadie me apoyaba, por eso agradezco mucho a ellos que me han apoyado”, resaltó la señora Socorro.

Así como esta, de AMANC Yucatán han salido cientos de historias de familias que encuentran un espacio para descansar de la lucha contra el cáncer infantil.

Tan solo durante los primeros meses del 2022, la asociación que preside Marissa Goff Rodríguez, 244 pacientes oncológicos han recibido medicamentos y quimioterapias, 255 personas (entre pacientes y familiares) se han hospedado en su albergue y su cocina ha preparado un total de 4 mil 29 raciones de comida, de las cuales mil 131 fueron enviadas a hospitales públicos de Mérida y 2 mil 898 fueron entregadas en el albergue.

Durante el mismo periodo, también han entregado 27 agujas portacath e intratecal, 27 mil pesos en prótesis oculares, dos vuelos de avión para pacientes que requirieron su traslado a la Ciudad de México y otros apoyos como despensas, transporte terrestre, suplementos alimenticios, leche en polvo, pañales, toallitas húmedas, acompañamiento psicológico y más.

El nuevo albergue, que se localizará en la calle 59 entre 90 y 92 de la colonia Bojórquez de Mérida, será más amplio, contará con 18 habitaciones, ludoteca, biblioteca, capilla, espacios recreativos y una cocina más grande, lo cual permitirá expandir el apoyo que brindan.

“Este junio empezamos ya la construcción y sí es un trabajo muy grande para nosotros como asociación, porque el costo del albergue es muy elevado (...) porque va a contar con todo lo que la familia necesita, ya que en ocasiones, necesitan pasar hasta un mes en el albergue”, expresó Goff Rodríguez.

De los 15 millones de pesos, el gobierno de Yucatán se comprometió a donar cinco millones en especie. Otros seis millones han sido recaudados mediante donativos de la sociedad y la iniciativa privada, pero aún hace falta cerca del 25 por ciento para llegar a la meta.

En ese sentido, la presidenta de AMANC Yucatán hizo un llamado a empresas, gobiernos y sociedad de los estados vecinos, a enviar sus donativos para conseguir los recursos y agilizar la construcción del nuevo albergue, en beneficio de las niñas, niños y adolescentes que luchan contra el cáncer en la península de Yucatán.

Jornada AMANC

Jornada AMANC se llevará a cabo este viernes en la Universidad Modelo

Para AMANC Yucatán es de gran importancia el acercamiento con las juventudes, pues la asociación considera que en ellos se encuentra el futuro filantrópico de Yucatán. Con base en esto, presentaron la Jornada AMANC, que se llevará a cabo a las 9 horas del 20 de mayo, en la Universidad Modelo.

Uno de los objetivos de este evento es llevar el mensaje de que cualquiera puede ayudar, debido a que contará con recepción de insumos en especie, donación de transfusiones sanguíneas y cabelleras, así como donativos monetarios, a beneficio de la asociación.

