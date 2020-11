Nueva posibilidad para matrimonios igualitarios de Yucatán

En las noticias de hoy destaca por su relevancia que en la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sus integrantes aprobaron por unanimidad el cronograma para el ejercicio de Parlamento Abierto de la iniciativa que modifica el Código de Familia para el Estado, suscrita por el Poder Judicial del Estado.

Esto es relevante porque tal propuesta, suscrita por el titular del Poder Judicial, magistrado, Ricardo Ávila Herrera, el siete de noviembre del año pasado, abre una nueva posibilidad para legislar sobre los matrimonios igualitarios en Yucatán.

Surge una nueva posibilidad para legislar los matrimonios igualitarios en Yucatán, al ser aprobada la iniciativa para modificar el Código de Familia en el estado.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Como La Verdad Noticias informó de manera oportuna, la iniciativa propuesta establece una nueva definición de matrimonio como la unión jurídica libre y voluntaria entre dos personas con igualdad de derechos, deberes y obligaciones.

Este es un término que suprime las referencias al hombre y a la mujer, y en su lugar considera a las parejas sin distinción de sexo, lo que marca completamente una diferencia.

Yucatecos podrán opinar al respecto

La propuesta avalada establece que a partir del miércoles 25 de noviembre del presente año al 8 de diciembre se habilite el micrositio para el tema en la página de internet www.congresoyucatan.gob.mx para que la sociedad en general opine sobre los puntos abordados en la iniciativa.

El 27 de noviembre se invita a las instituciones educativas, colegios de abogados y asociaciones civiles afines al tema, para que manden por escrito sus observaciones y propuestas en un plazo de cinco días entre el 30 de noviembre al 4 de diciembre. Con este nuevo análisis sería la tercera ocasión en la que el Congreso Local tendrá la oportunidad de aprobar o rechazar la propuesta de matrimonio igualitario en Yucatán, figura que actualmente no existe.

En la comisión anterior se expuso que la propuesta del Poder Judicial busca cambios a la ley del Código de Familia, sin embargo, para hacer realidad los matrimonios entre personas del mismo sexo, también se requiere hacer modificaciones a la Constitución Política del Estado de Yucatán, pues ahí igual se establece que las nupcias legales son únicamente “entre una mujer y un hombre”.

El jueves 10 de diciembre se informará a este cuerpo colegiado los resultados de ambos ejercicios.

Te podría interesar: SCJN podría dar una oportunidad al matrimonio igualitario en Yucatán

En caso de que el Congreso Local apruebe la iniciativa enviada por el Poder Judicial, de no hacerse cambios a la Constitución Política, este tema no podría ser una realidad en la entidad, ya que una ley no puede contradecir a la Constitución Política.

La iniciativa del Poder Judicial, también aborda la manutención durante el embarazo, concede derechos y obligaciones a las parejas que estén en concubinato, amplía las garantías a los y las menores de edad en materia de patria potestad y legisla acerca de la reproducción asistida.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado