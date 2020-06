Nueva Normalidad provoca que padres lleven niños al centro de Mérida

Gracias a la Nueva Normalidad que se vive, la sociedad yucateca poco a poco está regresando al Centro Histórico de Mérida a realizar sus compras o trámites, al menos eso se ha podido observar durante la última semana.

Sin embargo, en las calles del centro se ha podido observar a mujeres y hombres e incluso niños, lo cual ha generado críticas en las redes sociales, ya que los menores se están exponiendo a contagiarse de coronavirus.

En el centro de Mérida se han visto a niños, cuando hace dos meses no se les veía en las calles.

Aunque son muy pocos negocios los que han vuelto a abrir sus puertas dentro de la llamada “ola 1” de la reactivación económica, algunos padres han tenido que exponer a sus hijos al llevarlos al centro de la ciudad.

Algo que también llamó la atención es que se pudo observar que familias enteras caminaban por las calles del centro o tomaban un descanso en espera de algo o de alguna persona, como si todo fuese como antes.

Tal pareciera que los yucatecos están bajando la guardia por el coronavirus Covid-19, ya que después de dos meses, los niños están regresando al centro de Mérida, algo que no se había visto por la contingencia sanitaria.

Piden a padres no exponer a niños ante el Covid-19

Debido a estos reportes, las autoridades de Yucatán han pedido a los padres de familia no bajar la guardia ante el coronavirus y les pidieron que si no es necesario salir de casa, no lo hagan, además de no exponer a los niños.

Poco a poco el centro de Mérida se llena de gente ante la Nueva Normalidad.

Se ha denunciado que en varios comercios, pero especialmente en supermercados de Mérida, no sólo acude una persona por familia a comprar, ya que se puede ver hasta dos personas de una misma familia comprando.

Por lo anterior, las redes sociales han criticado el accionar de varios ciudadanos, ya que esto puede derivar a más casos de Covid-19, lo que podría provocar que regrese el confinamiento de nueva cuenta en toda la entidad.