Novio de María José da la cara y asegura no ser un asesino

El novio de María José, Daniel Blanco dio a conocer su versión de lo que ocurrió el pasado lunes en un departamento en la zona norte de Merida, donde su pareja sentimental perdió la vida de manera trágica al caer de un tercer piso.

Daniel dio una entrevista para la página de facebook ‘El yuca Cabezón’, donde dijo:

‘Dicen que soy un feminicida, un asesino, que soy tratante de blancas, que estoy prófugo en México, nada es verdad’.

La pareja se fue al departamento de un amigo diferente a donde ocurrió la tragedia.

El joven que es mesero del restaurante ‘La Recova’ dijo que el domingo pasado se puso de acuerdo con su novia para salir a beber y que desde que llegó a buscarla comenzaron las discusiones, sin embargo se fueron al bar Shotimilco de donde se quitaron alrededor de las 12:00 de la noche en compañía de Erika R.C., su esposo Michel A., personas que conoció en el lugar donde trabaja.

Las dos parejas se fueron al departamento de un amigo, lugar distinto de donde ocurrió la tragedia.

El joven asegura que estando en el after, discutió de nueva cuenta con Majo, ya que ella se quería retirar, incluso dijo que la joven lo abofeteó, por lo que Erika se ofreció a llevarla a su departamento para que se calme.

Ambas mujeres se dirigieron al departamento ubicado en el edificio ‘Elite’ en Montes de Amé, mientras sus parejas permanecieron en el primer departamento, hasta que Erika se comunicó para pedirle a Daniel que pase a buscar a Majo, ya que se había puesto ‘intensa’, según dijo Daniel.

Al poco tiempo recibió una segunda llamada donde Erika presuntamente informándole que Majo se había puesto más intensa, por lo que Daniel se dirigió al edificio ‘Elite’, el cual está a unos 8 a 10 minutos en tiempo.

Erika le había dicho a Daniel que María José logró abrir la puerta del departamento y comenzó a golpear las puertas de otros departamentos, hasta que salió al balcón que es un área común.

Novio de María José llegó cuando ella estaba muerta

Majo cayó de un área común.

Lamentablemente cuando llegó al edificio ya era demasiado tarde, porque Majo ya se había caído de una altura de 7 metros.

El joven relata con la voz entrecortada, que cuando llegó la policía ya se encontraba en el lugar y ya estaba cerrada el área, por lo que sin importarle pasó las cintas, acercándose para tratar de abrazar a Majo, sin embargo no se lo permitieron.

‘Yo me alteré porque la policía no me quería dejar que la abrazara, quiero ver si es verdad, yo no lo creo, les decía. Quedé en shock en ese momento y no sabía qué hacer’.

Debido a que se alteró la policía lo detuvo e incluso dijo que lo esposaron y le preguntaron de que le tocaba la joven, dice.

También dijo que un policía le dijo que no se moviera y que se quedara ahí, ya que se había puesto agresivo, cuando un policía le dijo ‘si te entiendo, pero todo lleva su proceso’.

El joven asegura que cuando llegó, la policía ya tenía asegurado el lugar.

Mientras esperaba el proceder de la autoridad, dice haber marcado a su familia y nadie contestó hasta que logró comunicarse con Armando, primo de Majo, a quien le contó lo que pasó y mandó la ubicación.

Daniel asegura que él se encontraba detenido cuando la mamá de Majo llegó y que en repetidas ocasiones gritó su nombre y el de su primo Armando para que le permitieran pasar, sin embargo los policías no le permitían el paso.

Daniel se esconde de la familia de María José

Daniel dijo esconderse de la familia de su novia.

Cuando Daniel fue interrogado sobre lo que dice la familia de Majo, él dijo que no fue al funeral por miedo a que no le crean su versión de los hechos y asegura que no se ha ido a ningún lado como dicen algunas versiones y mucho menos que tiró su teléfono celular.

Dijo que es el mismo celular de siempre y que lo mantiene apagado ante el temor y las amenazas de las que ha sido víctima su familia.

Aceptó que está escondido, sin embargo dejó claro que no porque sea culpable, sino por cómo es la familia de su novia y por el rumbo que están tomando las cosas, porque la familia de la joven lo consideran culpable.

‘No fui al velorio porque me iban a decir que fue mi culpa, que porque la dejé iiir, conozco cómo es la familia y sé que de mommento no me iban a entener’.

‘Acepto que no debí haberla deejado ir, pero yo no sabía que iba a pasar eso, en ningún momento pasó por mi mente que iba a pasar eso’.

Pese a que la familia de Majo aseguran que no han hablado con Daniel, él asegura que el martes logró hablar con uno de sus primos, así como habló con el papá de la joven y con la pareja de la mamá de Majo.

Finalmente dejó claro que se encuentra en Mérida, que sigue teniendo el mismo celular y que la policía lo dejó en libertad cuando fue levantado el cuerpo de María José y que está a disposición de la autoridad, en caso de que sea requerido.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!