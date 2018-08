Novatos integran nueva legislatura en Yucatán

Luego del fracaso por refrendar la gubernatura de Yucatán, perder en municipios importantes como Mérida, Progreso, Valladolid, Umán, Hunucmá, Tekax, Oxkutzcab, entre otros, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) intentará recuperar terreno político a través de la LXII Legislatura local, a la cual llega con 10 diputados, uno menos que la actual bancada en el Congreso del estado, pues desde la máxima tribuna yucateca intentará desarrollar su plan de iniciativas que le den nuevos reflectores ante la sociedad.

Si bien con esa cantidad de diputados será mayoría, la integración de su fracción es quizás una de las más “inexpertas”, políticamente, de los últimos años, considerando que la mayoría de sus legisladores locales no han tenido cargos relevantes, ni en la estructura de su partido, ni en el ámbito de la administración pública.

Todo indica que el PRI en el Congreso del Estado le apostará y confiará en que el coordinador de la bancada, Felipe Cervera Hernández, el de más experiencia tanto partidista como en cargos legislativos, pues llega por segunda vez al Congreso local, además de haber sido diputado federal, para que el tricolor sea un referente en el trabajo legislativo y de contrapeso.

En el caso de los demás diputados priistas que iniciarán labores legislativas el 1 de septiembre próximo, quien también posee experiencia y podría ser un apoyo de Cervera Hernández es el diputado del distrito VIII, Enrique Castillo Ruz, quien llega a este cargo por segunda ocasión, además de haber sido diputado federal y alcalde de su municipio, Umán.

Otro que tiene un trabajo político aceptable es el ex alcalde de Izamal, Warnel May Escobar, quien el pasado 1 de julio se alzó con el triunfo en el distrito XV, y quien podría ser otro de los que aporte mucho a la fracción tricolor de la legislatura local.

Los restantes 7 diputados priistas son de perfiles bajos, pues no se les conoce trabajo político que se considere relevante para que aporten a su bancada, por lo que prácticamente serían acompañantes de su coordinador Felipe Cervera Hernández.

Marco Rodríguez Calderón, cuota de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), Lila Frías Castillo, de Progreso, en cuya hoja de experiencia no hay datos relevantes, pues solo ha sido directora del Instituto Tecnológico Superior de Progreso y vocal de Difusión del Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería.

También Mirtha Arjona Martín, María Teresa Moisés Escalante, Janice Escobedo Salazar, quien por segunda vez llega a este cargo, la primera vez como suplente del hoy diputado local Marco Vela; Luis Borjas Romero, Karla Franco Blanco, conforman el grupo de los considerados como inexpertos del PRI, en el quehacer legislativo.

En el caso del Partido Acción Nacional (PAN), la situación no es distinta, pues los más “experimentados” son el diputado por el V distrito, Manuel Díaz Suárez, quien se reeligió, la ex diputada federal y actual senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, quien llega por segunda ocasión al congreso yucateco.

Completan la fracción la desconocida Paulina Viana Gómez, quien de manera sorpresiva y por el mal trabajo del actual legislador priista del distrito I, Daniel Granja Peniche, se alzó con el triunfo, a pesar de no tener un perfil o trabajo destacado dentro del panismo.

Por el distrito II alcanzó un lugar en el legislativo local Víctor Merari Sánchez Roca, ex regidor en el cabildo meridano, Jefe de Logística del Comité Permanente del Carnaval en el 2006, secretario técnico del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso local, de 2007 a 2012 y Jefe de la Oficina de Servicios Financieros en Diconsa, de diciembre de 2012 a febrero de 2013.

Quien entró de último momento, al impugnar la designación plurinominal que ya la tenía en la bolsa Kathia Bolio Pinelo, es Miguel Rodríguez Baqueiro, ex alcalde de Tixkokob y ex secretario general del CDE del PAN. Completa fracción blanquiazul José Antonio González, ex alcalde de Temax.

Como resultado de la coalición, Movimiento Ciudadano alcanzó dos lugares en el Congreso de Yucatán, por la vía plurinominal entró Silvia América López Escoffié, quien llega así a ese cargo por segunda ocasión, y quien ha ocupado cargos partidistas dentro del PAN y del MC, quien sería la más experimentada de su partido.

Con ella, llega al congreso Milagros Romero Bastarrachea, quien ganó el distrito IV, y quien fue regidora en la actual administración municipal de Mérida, con Mauricio Vila Dosal.

Históricamente MORENA colocó a cuatro diputados en Yucatán, uno de mayoría y tres plurinominales.

Por elección, llegó para representar al distrito III, Miguel Candila Noh, abogado y con trabajo político discreto. Por la vía plurinominal ocuparán un lugar en el recinto legislativo José Antonio Figueroa, Jiménez, Leticia Euán Mis y Fátima Perera Salazar, con pocos reflectores en la política yucateca.

La legislatura local se complementa con el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el dirigente estatal Harry Rodríguez Botello, quien será diputado por segunda vez.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), alcanzó una diputación, la cual es para su líder estatal y ex diputado federal, Alejandro Cuevas Mena quién así llega por segunda ocasión al congreso yucateco. En tanto que el Partido Nueva Alianza tendrá como legislador a Luis María Aguilar Castillo.