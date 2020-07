'Nos unimos y lo linchamos', miedo en Mérida por el caníbal de la Leandro Valle

Vecinos de las colonias de Mérida, Polígono 108, Lendro Valle, Brisas, Polígono CTM, Brisas del Bosque, Brisas del Norte y Polígono Itzimná manifiestan su preocupación por la sorpresiva liberación del denominado caníbal de la Leandro Valle por parte de un juez que consideró excesiva la medida de prisión preventiva a pesar de los aterradores crímenes que cometió.

En varios grupos de Facebook de Mérida se extendió el reclamo a las autoridades por haber liberado a Izael Dzib Campos, presunto asesino de Roberto de Jesús Fuentes Amaro, ya que afirman temer un ataque a los vecinos o incluso represalias por parte del peligroso sujeto. En algunos de estos grupos incluso hubo llamados de linchamiento contra el "asesino caníbal" como es el caso de la red "Vecinos de Polígono 108", algunos de los cuales fueron borrados por los administradores sin embargo se rescataron algunas capturas de pantalla.

Capturas rescatadas de mensajes llamando al linchamiento en Mérida del llamado "Caníbal de la Leandro Valle".

Además de temor, el sentimiento en estas colonias de la ciudad de Mérida también es de incertidumbre pues no comprenden cómo fue posible que las autoridades dejarán libre a este asesino por lo que han sugerido no dejar salir a niños, no mandar a comprar a muchachas o jóvenes ni tampoco salir de noche.

El miedo ha llevado a algunos a sugerir hacer justicia linchando al caníbal en Mérida.

Vecinos de Mérida se organizan en sus colonias ante miedo a caníbal

Algunos jóvenes planean formar guardias vecinales en toda la zona, ya que aseguran pretenden proteger a sus familias de un individuo peligroso cuyo historial delictivo es bien conocido.

En estas colonias se sabe que este perturbado sujeto agredió a sus abuelos paternos de 72 y 71 años, en la colonia Díaz Ordaz mientras que tras los hechos en la colonia Leandro Valle, vecinos confirmaron que es agresivo y peligroso.

