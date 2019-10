No tienen perdón de Dios: Ladrones roban cerdito miniatura a niño de 3 años en Yucatán

Los amantes de lo ajeno de plano no tienen temor de nada y en días pasados en el municipio de Motul, se robaron un cerdito miniatura en un descuido de los propietarios del animal, informaron autoridades.

Santiago Herrera, dueño del animal explicó que los hechos ocurrieron la mañana del martes pasado cuando unos sujetos que se transportaban en moto se llevaron a la mascota de sus hijos, un cerdito mini pig, color negro.

El cerdo fue robado por unos ladrones; se lo llevaron en una motocicleta, según el dueño.

“Son dos personas las que se llevaron al cerdito, pero por suerte fueron grabados por las cámaras de vigilancia de un vecino”, mencionó el señor, quien dijo que los hechos ocurrieron en la calle 20 por 27 y 29 del centro.

Debido a que la mascota es bastante querida por sus hijos, Santiago Herrera les mandó un mensaje a los ladrones: “Quiero que me lo regresen de la mejor manera posible o los voy a encontrar”.

El cerdito era de un niño de 3 años, según su padre; el menor está triste por su mascota.

Respecto al animal, mencionó que fue el regalo de cumpleaños de su hijo, quien en días pasados cumplió tres años de vida. “Ahora está muy triste mi hijo por no saber nada de su mascota”, mencionó el hombre.

El dueño ha ofrecido recompensa para quien entregue al animal.

Indicó que si alguien le puede dar información sobre el paradero del cochinito les dará una gratificación por el acto, ya que no se puede hacer negocio con el animal porque no se come. Informes al 9993983880.