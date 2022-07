‘No sé dónde está’, afirma la suegra de Óscar Gabriel

Yesenia Noemí, madre de la novia de Óscar Gabriel, afirmó que no ha visto al veracruzano de 15 años desde que un auto blanco de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (Prodennay) se lo llevó a la Casa Hogar Moisés el 1 de mayo.

“Fue el día que lo entregamos, cuando fuimos a denunciar, yo no me quité de ahí hasta que no se subió a un auto, a un auto blanco de la Prodennay”, dijo.

Yesenia aseguró que no sabe dónde está Óscar Gabriel, que no lo ha visto y no lo ha buscado, pero que va a cooperar en la investigación para dar con su paradero, pues desea que aparezca con bien.

“De verdad, deseo de todo corazón que el joven aparezca. Yo pensé que la Alerta Amber era suficiente para que el joven apareciera en dos o tres días, incluso ya después de las entrevistas que hizo la familia ya debió de haber aparecido”, indicó.

La mujer originaria de Mérida, suegra del adolescente desaparecido, platicó en exclusiva con La Verdad Noticias sobre este caso que ha desvelado una serie de irregularidades entre las autoridades yucatecas, los familiares involucrados y la casa hogar en la que debía ser resguardado y de la que escapó el 12 de junio.

Yesenia relató que desde 2021 su hija de 14 años comenzó una relación a distancia con Óscar Gabriel, a quien veía a través de videollamadas y con quien compartía fotografías, audios y videos.

Debido a esto y como una forma de motivarla en la escuela, le prometió a la niña que si sacaba buenas calificaciones viajarían durante las vacaciones de Semana Santa a Xalapa, Veracruz, para que conociera en persona a quien llamaba “su novio”.

Así fue como el 20 de abril tomó la camioneta y condujo aproximadamente 15 horas, acompañada de sus dos hijos, para conocer una nueva ciudad y de paso cumplir el deseo de la menor de edad.

Ahí permanecieron dos días y junto a Óscar Gabriel y su madre, Margarita Cecilia, conocieron el centro y los puntos turísticos de Xalapa, antes de ofrecerles que viajaran juntos de regreso a Mérida, en los dos lugares que tenían disponibles en el auto.

La bofetada

Versiones apuntan a que el adolescente veracruzano sufría violencia familiar

En Mérida, Óscar Gabriel y su madre se hospedaron en la casa de Yesenia, por lo que también hicieron un recorrido turístico por la ciudad y los puntos cercanos.

Al parecer todo iba bien, hasta que el joven expresó su deseo de quedarse a vivir en Mérida, donde según encontraría un empleo, un lugar dónde estudiar y dónde vivir, pero Margarita Cecilia no accedió.

“Su mamá lo abofeteó horrible”, recordó Yesenia. Esa vez, Óscar Gabriel huyó de la casa y estuvo desaparecido 16 horas. Esta situación incomodó mucho a la familia meridana, por lo que Yesenia decidió acudir a la Fiscalía General del Estado de Yucatán a interponer una denuncia por violencia familiar, ya que también había observado cicatrices en la espalda del adolescente, que aparentemente habían sido causadas por su madre y su hermana.

Recordó que el 1 de mayo denunció el caso y permaneció en las oficinas de la Fiscalía hasta que observó que se subió a la camioneta de la Prodennay y esa fue la última vez que lo vio.

No obstante, Yesenia nunca pensó que su denuncia acabaría provocando la separación de la familia y mucho menos el extravío del adolescente, que lleva 46 días sin dar señales en una ciudad en la que nunca había estado.

Recibe amenazas

Ambos menores se conocieron en internet, pero se encontraron en Xalapa

Este vínculo entre su hija y Óscar Gabriel, además de haber insistido en que el joven se quedara en Mérida, hicieron que la investigación por su desaparición apuntara hacia su familia.

“Al día siguiente vinieron unas personas a verme, ya hablé con 50 investigadores que me han venido a ver, ya les di mis opiniones, ya les di razones, ya les di mi versión desde que se conoció mi hija con este muchacho, hasta cuando el muchacho y la mamá vinieron aquí conmigo, aquí en la casa”, contó.

Además de los agentes, también ha recibido llamadas por parte de la familia de Óscar Gabriel, quienes se enteraron de su desaparición más de un mes después de que saltó la reja de la Casa Hogar Moisés, ubicada en la carretera Mérida-Valladolid.

“Ya no me meto porque a mí el jueves (21 de julio) me habla el esposo de la hermana, que se llama Julián, y me advierte, me amenaza, no sé, diciendo que me puso una denuncia por secuestro”, explicó.

Agregó que la persona en la llamada se identificó como un agente de la Fiscalía de Veracruz, por lo que accedió a explicar toda la situación, cómo se habían conocido ambas familias y lo que pasó durante la estadía de Óscar Gabriel y su madre en Mérida, pero en un punto de la llamada fue interrumpida porque le dijeron que había sido demandada.

“’Hoy mismo le pusimos una demanda de secuestro’ y yo pregunto ‘¿quién habla?’ y me dijo, ‘soy Julián’, ‘¿quién Julián?’ y ya fue cuando contesta la tía del muchacho, que estaba junto a él, y pregunta ‘¿qué ya te olvidaste que fue la casa adonde llegaste en Xalapa?’ y ahí reconocí la voz”, dijo Yesenia, quien aseguró que la llamada la hizo la señora Eloísa, tía de Óscar Gabriel.

La mujer solamente respondió que en caso de existir tal demanda esperaría la notificación en su domicilio y acudiría ante la instancia que la requiera.

Reciben mensajes amenazantes

Casa Hogar Moisés, el último lugar donde se vio a Óscar Gabriel

Yesenia Noemí dijo que el 21 de julio, la madre de Óscar Gabriel, su tía y la abogada Dariana Quintal Narváez realizaron una manifestación frente al Palacio de Gobierno de Yucatán para exigir que encuentren al adolescente y la señalaron a ella y a su hija.

También proporcionaron datos personales como nombre, edad y fotografía de su hija, vulnerando su derecho a la intimidad. A partir de ello, su hija ha recibido mensajes diciéndole que “es una manipuladora, que es una p*ta, que está embarazada”. También aseguran que su familia tiene a Óscar Gabriel.

“Solamente quiero que entiendan mi actitud no cooperadora, porque ya está siendo agredida mi familia, mi hija, y ya con eso no se vale. Si la señora tiene algún problema conmigo que se dirija a mí directamente, pero que no siga involucrando a mi familia”, dijo.

