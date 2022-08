“No quiero regresar con mi familia”, asegura Óscar Gabriel en nuevo video

A través de un nuevo video publicado en internet, el adolescente veracruzano Óscar Gabriel González Fernández, desaparecido en Yucatán desde el 12 de junio, confirmó que se encuentra físicamente “bien”, que utiliza el internet y no tiene intenciones de volver con su familia biológica.

Como informamos anteriormente en La Verdad Noticias, el canal de Youtube llamado “Baie Noma”, publicó el 10 de agosto un audio de más de una hora, en donde supuestamente Óscar Gabriel compartió las razones por las que huyó de la casa hogar en donde se encontraba resguardado desde el 1 de mayo.

Al principio, el dueño del canal señaló que el audio fue enviado por un “amigo de hace mucho” y decidió publicarlo. Sin embargo, el pasado viernes por la noche el usuario subió otro video titulado “Aclaraciones”, el cual supuestamente se grabó durante la madrugada del 26 de agosto.

En el video cuya duración es de poco más de 20 minutos, el menor de edad confirma estar detrás del usuario “Baie noma” y asegura que se encuentra bien, que está lejos de Mérida y que las declaraciones de su madre, Margarita Fernández Juárez, son falsas.

“Hago este video por la ola de cosas que han estado pasando después de que subí el video, así que bueno, yo traté que no pasara esto, no quería grabar este video porque no creí que fuera a caer tan bajo todo esto, porque simplemente tomaron el video de hora y media donde digo los verdaderos hechos de lo que pasó y los invalidaron”, declaró Óscar Gabriel.

El veracruzano se ve físicamente igual a las fotografías publicadas en su ficha de búsqueda emitida el 20 de julio. En el video viste pantalones tipo jeans y una playera color café que dice mandar a lavar periódicamente. Supuestamente vive con un gato, en un domicilio que aún le falta amueblar.

En su declaración, recalca que fue su propia decisión haberse salido de la Casa Hogar “Moisés” durante la madrugada del 12 de junio y no fue manipulado por nadie más. Incluso pide que se deje de intentar responsabilizar a la familia de Yesenia Noemí Solís Sánchez, madre de su novia virtual y una de las principales sospechosas de su desaparición.

“Estoy completamente bien, estoy sano, estoy a salvo, aleluya, porque es difícil estar de un lado y luego llegar hasta otro así bien, entiendo esa preocupación en parte, pero estoy bien, encontré la forma y me siento orgulloso (...) todo lo que pasó no fue bajo ninguna manipulación ni nada, fue simplemente porque me sentí más libre de hacer las cosas”, añadió el adolescente, quien puntualizó que no hay nadie sufragando sus gastos.

Óscar Gabriel también criticó el actuar de su madre, a quien se refirió como “una víctima” que actualmente está “a la defensiva” para no admitir que ejercía algún tipo de violencia en su contra. “Lo único que ha estado haciendo es mal informar, tacharme de mentiroso y meter en problemas a personas que no tienen nada que ver”.

El menor veracruzano, cuyo paradero se desconoce desde hace 78 días, subrayó que quiere mantenerse alejado de su familia, por lo que advirtió a las autoridades y personas encargadas de su búsqueda, que la única manera de entregarse sería con un documento que le permita quedarse en Mérida con la familia Solís Sánchez.

Refirió que en caso de volver con su familia biológica, las primeras semanas serán buenas, pero con el paso del tiempo el trato que recibe volverá a ser el de la supuesta violencia que vivía antes de viajar a la capital yucateca y de la cual está huyendo.

“No quiero regresar con mi familia (...) la única forma en cuyo caso vuelva a hacer todo el viaje otra vez para entregarme, es si desde el primer instante vuelvo con esta familia (la de Yesenia), porque yo ya no quiero volver ni a otro albergue, ni con mi familia”, afirmó Óscar Gabriel.

Explicó que volver para su familia sería desechar todo lo que ha conseguido y para lo que se ha esforzado en los últimos dos meses, tiempo en el que sostiene, ha conseguido una estabilidad económica, trabajo y un lugar para vivir.

“La única manera en la que yo regrese es con eso y no, nadie me lo está diciendo, yo lo estoy diciendo de puro corazón y de pura palabra mía”, agregó.

Finalmente, advirtió que en caso de que las autoridades den con él y lo entreguen al DIF de Yucatán o a su familia biológica, “ya no aguantaría”, dando a entender que podría atentar contra su propia vida.

“De no ser así, prefiero evitarme cosas, ya vieron que estoy bien, ya vieron que estoy tranquilo, que estoy hablando bien, tengo un gato”, explicó Óscar Gabriel, quien aclaró que su huída no se trata de “un berrinche de un adolescente”.

“Lo veo sano”

Margarita Fernández, madre de Óscar Gabriel

Sobre este video, Margarita Fernández declaró que es la primera vez después de varios días en la que ve a su hijo, por lo que observó que se encuentra “sano”, aparentemente “bien”, pero “muy manipulado” y siguiendo las indicaciones que Yesenia Noemí le dio a través de una entrevista previamente publicada.

“Todo es repetitivo a lo que dijo la señora Yesenia, no puedo opinar sobre lo que él dice porque nadie me asegura que sea realmente él quien opine y diga todo eso, más bien es una orden que él siguió, porque si te fijas, en su video ella le exige que haga un video, nadie más lo hizo, incluso detalladamente lo que ella le pide, él lo hace y lo repite”, declaró.

Ante la confirmación de que Óscar Gabriel está publicando videos a través de una cuenta de Youtube, su madre nuevamente urgió la necesidad de que las autoridades yucatecas encargadas de su búsqueda actúen, ya que ellos tienen las herramientas para dar con el punto desde donde se está subiendo el contenido a internet. De lo contrario, señaló que la integridad y la vida de su hijo pueden estar en peligro.

