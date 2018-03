No quieren ser habitantes de Kanasín; piden permanecer en Mérida

Habitantes de San Antonio Kaua III afirman que están en el limbo

TRÁMITES DIVIDIDOS

Habitantes de la sección III de la colonia San Antonio Kaua, cuando los territorios y los títulos de propiedad de los predios que integran la comunidad son de Mérida, a donde piden permanecer. Unos cuarenta colonos, encabezados por Luis Fernando Escamilla, protestaron porque en la reciente, lo colonos de Kaua, que siempre han pertenecido a Mérida, ahora fueron dejados dentro del perímetro de Kanasín, situación que rechazaron.Primero dijeron que no los consultaron si querían hacer el cambio y luego, mencionaron que ni los ayuntamientos de Mérida ni el de Kanasín les dan la atención suficiente, sobre todo en cuanto a seguridad y prevención del delito. Sin embargo, admitieron que la recolección de basura, los servicios del registro civil y todos sus trámites legales los hacen en el Ayuntamiento de Mérida al cual han pertenecido ancestralmente los predios donde se asienta la colonia, y así lo indican claramente sus títulos de propiedad, insistieron, al tiempo de rechazar que ahora por un acuerdo de los dos alcaldes, a ellos los coloquen en una situación de incertidumbre jurídica. Pero no solo las escrituras, los títulos, los recibos de luz, agua, las actas de nacimientos, tienen el nombre de Mérida, la demarcación a la que pertenecen, sino que en conjunto cerca de unos 7 mil electores que tienen sus credenciales para votar están asignadas en direcciones de Mérida. ¿A quién le vamos a dar el voto este 2018? Se cuestionaron los colonos, y ellos mismos respondieron, que en forma de castigo, no votarán por nadie para las futuras autoridades, ya que ahora se sienten burladas y que su opinión no cuenta.